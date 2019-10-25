O alerta vermelho para o governo do Estado acionar seu plano de ação emergencial é a chegada das manchas de óleo a Caravelas, localizada no Sul da Bahia. A cidade fica na região de Abrolhos e a menos de 200 quilômetros da divisa com o Espirito Santo.
O Plano de Emergência subsidia os municípios que podem ser afetados pela mancha de óleo e os entes envolvidos no tratamento de diversos assuntos estratégicos, entre eles a limpeza das praias, descarte dos resíduos gerados e até mesmo o recolhimento de animais oleados (atingidos pelo óleo).
De acordo com Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o resíduo está seguindo a trajetória da Corrente do Brasil. "E para o Espírito Santo, a preocupação é se este material chegar até a região Sul da Bahia, onde as correntes marinhas incidem, preferencialmente, em direção ao Espírito Santo, o que em tese poderia trazer este resíduo até o Estado, de acordo com Carta de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo no Mar (Carta SAO), que é a base de fornecimento de informações de todos os parâmetros oceanográficos", explica o órgão ambiental, em nota.
Plano de emergência no ES será acionado quando óleo chegar em Caravelas
A vinda de manchas de óleo para o litoral capixaba está condicionada ao comportamento das correntes na região de Abrolhos, no extremo Sul da Bahia. Segundo nota do Iema, a Corrente do Brasil sofre alterações que podem direcionar o resíduo tanto para a costa como para dentro do oceano aberto, tornando a direção ainda incerta. "Caso se efetive o deslocamento em direção àcosta, é quase impossível evitar que ela chegue ao Espírito Santo", destaca o texto.
Na manhã desta sexta-feira (25), grandes manchas de óleo atingiram o litoral Norte de Ilhéus, que fica a cerca de 330 quilômetros, em linha reta, de Caravelas, ambas cidades baianas. O fato marca a chegada das grandes manchas de óleo ao Sul da Bahia. No último sábado (19), o material já havia aparecido em Ilhéus e Itacaré, mas apenas na forma de pequenas pelotas e em pouca quantidade.
Esse é o segundo registro de óleo em grande quantidade em praias ao Sul de Salvador. Na terça-feira (22), grandes manchas tinham atingido o balneário de Morro de São Paulo, em Cairu. Ao todo, foi retirada 1,5 tonelada de óleo das praias do município.
Até quinta-feira (24), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) registrou manchas de óleo em ao menos 233 locais de 88 municípios dos nove Estados nordestinos. Nas últimas duas semanas, a chegada do óleo tem se concentrado nos litorais de Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.
CENÁRIO CAPIXABA
O Estado possui 411 km de costa, distribuídos em 14 municípios costeiros e possivelmente a primeira praia a ser atingida seria na porção Norte, onde há o Parque Estadual de Itaúnas, que é uma unidade de conservação de proteção integral, na categoria mais restritiva de conservação.
Segundo o Iema, é impossível precisar a chegada de manchas de óleo ao Estado. "É impossível devido à impossibilidade de mensuração da quantidade de óleo ainda disponível no mar, além da velocidade da corrente marítima e de processos oceonográficos específicos da região de Abrolhos, por terem muitos recifes, águas rasas, correntes induzidas por maré, entre outras", destacou em nota.
Foi informado ainda que uma equipe de técnicos do Iema, que inclui oceanógrafos, está acompanhando todos os acontecimentos na costa Nordeste do Brasil. E que a Coordenação de Gerenciamento Costeiro e Territorial do Iema está em contato permanente com os gestores costeiros da Bahia.