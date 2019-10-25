Plano de emergência no ES será acionado quando óleo chegar em Caravelas

O alerta vermelho para o governo do Estado acionar seu plano de ação emergencial é a chegada das manchas de óleo a Caravelas, localizada no Sul da Bahia. A cidade fica na região de Abrolhos e a menos de 200 quilômetros da divisa com o Espirito Santo.

Plano de Emergência subsidia os municípios que podem ser afetados pela mancha de óleo e os entes envolvidos no tratamento de diversos assuntos estratégicos, entre eles a limpeza das praias, descarte dos resíduos gerados e até mesmo o recolhimento de animais oleados (atingidos pelo óleo).

Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Ademir Luis Possatt

De acordo com Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o resíduo está seguindo a trajetória da Corrente do Brasil. "E para o Espírito Santo, a preocupação é se este material chegar até a região Sul da Bahia, onde as correntes marinhas incidem, preferencialmente, em direção ao Espírito Santo, o que em tese poderia trazer este resíduo até o Estado, de acordo com Carta de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo no Mar (Carta SAO), que é a base de fornecimento de informações de todos os parâmetros oceanográficos", explica o órgão ambiental, em nota.

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A vinda de manchas de óleo para o litoral capixaba está condicionada ao comportamento das correntes na região de Abrolhos, no extremo Sul da Bahia. Segundo nota do Iema, a Corrente do Brasil sofre alterações que podem direcionar o resíduo tanto para a costa como para dentro do oceano aberto, tornando a direção ainda incerta. "Caso se efetive o deslocamento em direção àcosta, é quase impossível evitar que ela chegue ao Espírito Santo", destaca o texto.

Na manhã desta sexta-feira (25), grandes manchas de óleo atingiram o litoral Norte de Ilhéus , que fica a cerca de 330 quilômetros, em linha reta, de Caravelas, ambas cidades baianas. O fato marca a chegada das grandes manchas de óleo ao Sul da Bahia. No último sábado (19), o material já havia aparecido em Ilhéus e Itacaré, mas apenas na forma de pequenas pelotas e em pouca quantidade.

Esse é o segundo registro de óleo em grande quantidade em praias ao Sul de Salvador. Na terça-feira (22), grandes manchas tinham atingido o balneário de Morro de São Paulo, em Cairu. Ao todo, foi retirada 1,5 tonelada de óleo das praias do município.

Até quinta-feira (24), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) registrou manchas de óleo em ao menos 233 locais de 88 municípios dos nove Estados nordestinos. Nas últimas duas semanas, a chegada do óleo tem se concentrado nos litorais de Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Gabriel Lordêllo

CENÁRIO CAPIXABA

O Estado possui 411 km de costa, distribuídos em 14 municípios costeiros e possivelmente a primeira praia a ser atingida seria na porção Norte, onde há o Parque Estadual de Itaúnas , que é uma unidade de conservação de proteção integral, na categoria mais restritiva de conservação.

Segundo o Iema, é impossível precisar a chegada de manchas de óleo ao Estado. "É impossível devido à impossibilidade de mensuração da quantidade de óleo ainda disponível no mar, além da velocidade da corrente marítima e de processos oceonográficos específicos da região de Abrolhos, por terem muitos recifes, águas rasas, correntes induzidas por maré, entre outras", destacou em nota.