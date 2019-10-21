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Força-tarefa

ES faz plano de emergência para chegada de óleo ao litoral capixaba

Governo criou um Comitê de Preparação da Crise e planeja ida de equipes a municípios no Litoral Norte do Estado. Ainda não é possível prever em quanto tempo o Estado poderá ser afetado pelas manchas que atingiram a costa do Nordeste

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 19:22

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

21 out 2019 às 19:22
Mancha de óleo na praia do Nordeste Crédito: Adema/Governo de Sergipe
Com o avanço do óleo no litoral do Nordeste, que já afeta o Sul da Bahia – a cerca de 500 quilômetros do Espírito Santo, o governo do Estado está se planejando para evitar danos também no litoral capixaba e estabeleceu um plano de emergência para enfrentar a crise. 
Nesta segunda-feira (21), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) realizou a terceira reunião de alinhamento com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Defesa Civil,  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Capitania dos Portos para a condução do plano que visa construir ações preventivas sobre o óleo que avança na costa brasileira.

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Neste encontro, segundo a assessoria de imprensa da Seama, foi estabelecido um Comitê de Preparação da Crise, formado por representante da Marinha, do Ibama, do ICMBio e da secretaria, que fará a coordenação dos trabalhos. Também foram criados grupos de trabalho com diferentes temáticas, como: Institucional/Municípios, Técnico, Comunicação, Segurança/EPI´s, Fauna, Unidades de Conservação e Logística.

EQUIPES NOS MUNICÍPIOS COM MAIOR RISCO

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, já está sendo articulada uma reunião com gestores municipais de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para unificação de informações e de ações preventivas. Equipes técnicas vão se deslocar para os municípios ainda nesta semana.
E também será agendada uma visita de representantes da Seama e do Iema à Bahia para verificação dos procedimentos de governança, e das atividades práticas de recuperação e limpeza das praias e do manuseio da fauna oleada, entre outras. A previsão da viagem também é para esta semana ou, no máximo, no início da próxima. 
A Seama esclarece que ainda não é possível precisar a chegada do óleo ao Espírito Santo, porém o monitoramento é contínuo. A secretaria está em contato permanente com os gestores costeiros baianos, e recebe a todo momento informações atualizadas dos órgãos federais de meio ambiente.

Mancha de óleo atinge litoral brasileiro

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