Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mourão anuncia reforço do Exército para combate a manchas de óleo
Nordeste

Mourão anuncia reforço do Exército para combate a manchas de óleo

Segundo o Ibama, 200 locais de pelo menos 77 municípios em nove estados já foram atingidos

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 17:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 17:26
Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe
Agência FolhaPress - O presidente interino, Hamilton Mourão, afirmou que o Exército reforçará a partir desta segunda-feira (21) com cerca de 5.000 homens o combate às manchas de petróleo nas praias do Nordeste.  "Hoje o Exército está colocando uma brigada, a 10ª Brigada, que é a sediada em Recife, que tem entre 4.000, 5.000 homens está sendo colocada em reforço. Fora equipamentos que estão sendo distribuídos à Defesa Civil dos estados e municípios", afirmou Mourão a jornalistas depois de reunião no Ministério da Defesa sobre o vazamento. Ele disse não saber quais equipamentos serão disponibilizados.
A 10ª Brigada de Infantaria Motorizada é sediada no Recife (PE) e deve atuar em toda a região atingida na limpeza das praias. 
Segundo a Defesa, a retirada do óleo estava sendo realizada pela Marinha e a Aeronáutica. É a primeira Brigada do Exército a ser deslocada para atuar no caso. 
Mourão negou que haja omissão por parte do governo federal e disse que todos os planos de controle foram postos em ação. "As medidas todas estão sendo tomadas e nós acreditamos que em mais algum tempo vai cessar essa chegada de óleo até as nossas praias", disse. 

Veja Também

"ES está preparado para agir?", questiona leitora sobre óleo em praias

Mais de 525 toneladas de resíduos foram retiradas de praias com óleo

Manchas de óleo atingem Ilhéus e Itacaré, no sul da Bahia

Segundo o Ibama, 200 locais de pelo menos 77 municípios em nove estados já foram atingidos pelas manchas de óleo. 
Na terça-feira (22) o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, viajará para a região para conversar com governadores, segundo Mourão. Nesta segunda (21), o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, se encontrará com o governador da Bahia, Rui Costa (PT).
Mourão também afirmou não ter expectativa de quando o óleo parará de chegar às praias brasileiras. "Não temos. Esse óleo que chegou agora em Pernambuco é uma segunda vaga de assalto. Já houve a primeira vaga de assalto. Essa pode ter ficado para trás na hora que foi lançado no mar", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Meio Ambiente Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados