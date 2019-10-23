Petróleo nas praias: Conceição da Barra cria gabinete de crise

Agindo preventivamente para atuar caso os vestígios de óleo que atingiram as praias do litoral nordestino cheguem ao Espírito Santo, a prefeitura de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, criou um gabinete de crise emergencial. O órgão ficará responsável por elaborar um plano de ação e monitoramento dos efeitos que podem ser causados caso a substância atinja as praias do município.
As manchas de óleo surgiram na Paraíba no dia 30 de agosto, e vem se deslocando em direção ao sul do país. O último registro ocorreu em Morro de São Paulo, Sul da Bahia. Para especialista ouvido por A Gazeta, óleo pode chegar ao Estado em até duas semanas.
Ainda de acordo com a prefeitura, o plano de ação e monitoramento prevê o desenvolvimento de atividades preventivas e corretivas voltadas a diminuir os impactos nas praias do município.
Mancha de óleo atinge litoral brasileiro
AÇÕES DO GABINETE DE EMERGÊNCIA
- Realização de campanhas educativas
- Aquisição de equipamentos de proteção individual para equipe própria, de voluntários ou terceirizados
- Criação de cadastro municipal de voluntários
- Treinamento de equipe própria, voluntária e terceirizada
- Treinamento da equipe da Secretaria de Saúde para eventuais casos de contaminação pela substância
- Aquisição de estrutura para armazenamento temporário da substância, além da integração com a as ações dos Governos Federal e Estadual
A Prefeitura de Conceição da Barra pede que caso os moradores encontrem alguma anormalidade nas praias locais, acione a administração municipal através da Gestão de Segurança e Defesa Civil pelo telefone (27) 98878-9775 ou na Secretaria de Meio Ambiente no número (27) 98885-5774.