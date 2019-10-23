Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Petróleo no mar

Petróleo nas praias: Conceição da Barra cria gabinete de crise

Vazamento de petróleo já contaminou diversas praias do Nordeste brasileiro e podem atingir o litoral capixaba

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 16:01
O gabinete de crise emergencial vai elaborar um plano de ação e monitoramento, além de agir preventivamente caso a substância chegue nas praias de Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação
Agindo preventivamente para atuar caso os vestígios de óleo que atingiram as praias do litoral nordestino cheguem ao Espírito Santo, a prefeitura de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, criou um gabinete de crise emergencial. O órgão ficará responsável por elaborar um plano de ação e monitoramento dos efeitos que podem ser causados caso a substância atinja as praias do município.
As manchas de óleo surgiram na Paraíba no dia 30 de agosto, e vem se deslocando em direção ao sul do país. O último registro ocorreu em Morro de São Paulo, Sul da Bahia. Para especialista ouvido por A Gazetaóleo pode chegar ao Estado em até duas semanas.
Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco Crédito: ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO
Ainda de acordo com a prefeitura, o plano de ação e monitoramento prevê o desenvolvimento de atividades preventivas e corretivas voltadas a diminuir os impactos nas praias do município.

Mancha de óleo atinge litoral brasileiro

AÇÕES DO GABINETE DE EMERGÊNCIA

  • Realização de campanhas educativas
  • Aquisição de equipamentos de proteção individual para equipe própria, de voluntários ou terceirizados
  • Criação de cadastro municipal de voluntários
  • Treinamento de equipe própria, voluntária e terceirizada
  • Treinamento da equipe da Secretaria de Saúde para eventuais casos de contaminação pela substância
  • Aquisição de estrutura para armazenamento temporário da substância, além da integração com a as ações dos Governos Federal e Estadual
A Prefeitura de Conceição da Barra pede que caso os moradores encontrem alguma anormalidade nas praias locais, acione a administração municipal através da Gestão de Segurança e Defesa Civil pelo telefone (27) 98878-9775 ou na Secretaria de Meio Ambiente no número (27) 98885-5774.

Veja Também

Boias de contenção não impedem avanço do óleo, dizem especialistas

Áreas de preservação podem ser afetadas pelo óleo no Espírito Santo

Óleo chega a Morro de São Paulo, 3º maior destino turístico da Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados