Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

O caso do homem que pulou no teto de uma viatura da Polícia Militar e permaneceu agarrado ao veículo por cerca de 800 metros, em Vila Velha, ganhou um novo desdobramento: um vídeo que mostra a cena foi divulgado. As imagens foram registradas por testemunhas que estavam em uma praça no Centro da cidade, na madrugada de terça-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou Leonardo Braun, de 31 anos, no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos veículos.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o carro e se agarrou ao teto. Ele permaneceu em cima do veículo por cerca de 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.
Para conter Leonardo, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. O homem, que tinha deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril, foi preso novamente e autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.