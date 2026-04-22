Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

A quarta-feira pedirá equilíbrio emocional e consciência nas atitudes Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A quarta-feira trará uma energia de contrastes emocionais, encerramentos e novos começos. Algumas cartas do tarot apontam felicidade, realização e oportunidades, enquanto outras indicam conflitos, decepções e necessidade de pausa. O dia pedirá equilíbrio emocional e consciência nas atitudes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Copas

O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude ao ariano Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “10 de Copas” indica que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude. Será importante aproveitar o clima positivo.

Touro — 10 de Espadas

Algo chegará ao fim, trazendo libertação ao taurino Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica que haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Gêmeos — 3 de Espadas

O geminiano estará mais sensível emocionalmente Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “3 de Espadas” indica que haverá sensibilidade emocional. O dia poderá trazer decepções ou mágoas à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender.

Câncer — 5 de Espadas

O canceriano deverá evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

Será necessário evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional.

Leão — 4 de Espadas

O dia pedirá ao leonino descanso e recuperação antes de tomar decisões Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

Será um dia de pausa, conforme a carta “4 de Espadas”. O dia pedirá descanso e recuperação antes de tomar decisões importantes.

Virgem — 9 de Copas

Um desejo do virginiano poderá se concretizar ou trazer satisfação e alegria Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “9 de Copas” indica que haverá realização emocional. Um desejo poderá se concretizar ou trazer satisfação e alegria.

Libra — O Louco

O libriano sentirá mais coragem para começar algo diferente Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

Um novo ciclo se iniciará, trazendo liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para começar algo diferente. Será importante confiar no seu instinto.

Escorpião — 7 de Espadas

O escorpiano precisará ter atenção com situações pouco claras Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

Será preciso atenção com situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.

Sagitário — 8 de Ouros

O dia favorecerá o crescimento do sagitariano por meio do esforço e do aperfeiçoamento Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” indica que haverá foco e dedicação. O dia favorecerá o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.

Capricórnio — Rei de Ouros

O dia favorecerá as decisões financeiras do capricorniano Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” indica que haverá estabilidade e segurança. O dia favorecerá decisões financeiras e a construção de algo sólido.

Aquário — A Justiça

O dia pedirá ao aquariano responsabilidade e clareza nas escolhas Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

Será um dia de decisões importantes e busca por equilíbrio, conforme a carta “A Justiça”. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.

Peixes — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais ao pisciano Crédito: Imagem: VresStudio | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais.

Por Viviane Pettersen

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