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Mancha de óleo

Pará e Espírito Santo podem ser atingidos por manchas de óleo

O Espírito Santo já conta com um comitê de emergência ambiental para lidar com a chegada do óleo

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 20:18
Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano Crédito: Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil
Após atingir nove estados da região Nordeste, Pará (na região Norte) e Espírito Santo (região Sudeste) se preparam para a possibilidade de contaminação pelo derramamento de óleo de origem ainda desconhecida.
O governo paraense montou, preventivamente, equipes para monitorar os municípios da costa. O Espírito Santo também já conta com um comitê de emergência ambiental para lidar com a chegada do óleo. Em ambos os estados, as secretarias de Meio Ambiente e a Defesa Civil já foram acionadas.
De acordo com a secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo, não é possível determinar a chegada do óleo às praias capixabas, porém o monitoramento é contínuo.

AÇÕES CONTRA O ÓLEO

O site Mancha no Litoral, lançado nesta quinta-feira (24) pelo governo federal, agrega notícias e ações relativas às manchas de óleo nos estados afetados. O site mantém um mapa das regiões afetadas e quais ações o governo tomou nas respectivas localidades. Pará e Espírito Santo ainda não constam no levantamento.

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