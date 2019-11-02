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Meio ambiente

Equipes são mobilizadas para monitorar a chegada de óleo no ES

O encontro de manchas de óleo em Abrolhos, na Bahia, era considerado o sinal de alerta para o ES. A partir de agora, o Comitê Preparatório de Crise montado no Estado intensificará suas ações de preparação e monitoramento.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 17:53

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 17:53

Treinamento dos membros do comitê de crise de Linhares, que se prepara para a chegada do óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Com a confirmação do encontro de manchas de óleo no Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, o Comitê Preparatório da Crise no Espírito Santo começou a mobilizar as equipes que cuidarão da limpeza das praias e da preservação dos manguezais para o caso de o produto químico chegar ao litoral do Estado. A partir deste sábado (2), os grupos poderão ser acionados a qualquer momento.
A identificação de vestígios de óleo em Abrolhos era considerada um sinal de alerta por órgãos federais e ambientais de meio ambiente que, juntos, elaboraram um plano de ação para conter os possíveis danos.
De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama), as equipes que atuarão nas praias são compostas por técnicos do governo estadual e de órgãos federais, além de técnicos do município de Conceição da Barra, cujo litoral deve ser o primeiro a ser afetado pelo problema, mais especificamente no Parque Estadual de Itaúnas. Parte do pessoal já se encontra no Norte do Estado, enquanto outra parte ainda está na Grande Vitória.

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O comando do 38º Batalhão de Infantaria também está aguardando uma solicitação formal da Defesa Civil para atuar na região, caso seja necessário. E o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo já disponibilizou 120 militares para atuação, informou a Seama.
Até o momento não há registros de vestígios de óleo nas praias do Espírito Santo. Caso isso aconteça, o comando de todas as operações de limpeza e contenção passará a ser de competência da Marinha, pontua a Seama.

PREPARAÇÃO E MONITORAMENTO

Equipamentos de proteção individual e materiais para recolhimento dos resíduos, que serão doados por empresas, também serão encaminhados para o litoral Norte nesta segunda-feira (4). Da mesma forma, barris e recipientes para contenção dos resíduos coletados estão sendo destinados para as áreas de combate ao óleo.
Além das capacitações que já foram realizadas em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares (onde comitês de crise foram formados), técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Ibama voltarão aos municípios a partir desta segunda-feira para dar segmento às vistorias nas praias.

DRONE PELAS PRAIAS

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, um drone percorreu cerca de 42 km de praia no município neste sábado. O objetivo é captar imagens, que serão georeferenciadas e utilizadas pelas duas salas de comando já implantadas na região: uma em Itaúnas e outra na sede de Conceição da Barra.
Daqui para frente o monitoramento é contínuo. Temos uma equipe treinada com pelo menos 20 pessoas próprias, além do Corpo de Bombeiros e de Voluntários, explica Tebaldi.
O secretário afirma que devido às ações que estão sendo realizadas em Abrolhos, há uma expectativa de que grandes manchas sejam contidas no litoral da Bahia, evitando seu deslocamento até o Espírito Santo.
Minha expectativa é que, eventualmente, manchas grandes sejam mais fáceis de detectarem lá e de fazerem a contenção antes de ficarem à deriva, disse Tebaldi.

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