Equipes são mobilizadas para monitorar a chegada de óleo no ES

Treinamento dos membros do comitê de crise de Linhares, que se prepara para a chegada do óleo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A identificação de vestígios de óleo em Abrolhos era considerada um sinal de alerta por órgãos federais e ambientais de meio ambiente que, juntos, elaboraram um plano de ação para conter os possíveis danos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama), as equipes que atuarão nas praias são compostas por técnicos do governo estadual e de órgãos federais, além de técnicos do município de Conceição da Barra, cujo litoral deve ser o primeiro a ser afetado pelo problema, mais especificamente no Parque Estadual de Itaúnas . Parte do pessoal já se encontra no Norte do Estado, enquanto outra parte ainda está na Grande Vitória

O comando do 38º Batalhão de Infantaria também está aguardando uma solicitação formal da Defesa Civil para atuar na região, caso seja necessário. E o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo já disponibilizou 120 militares para atuação, informou a Seama.

Até o momento não há registros de vestígios de óleo nas praias do Espírito Santo. Caso isso aconteça, o comando de todas as operações de limpeza e contenção passará a ser de competência da Marinha, pontua a Seama.

PREPARAÇÃO E MONITORAMENTO

Equipamentos de proteção individual e materiais para recolhimento dos resíduos, que serão doados por empresas, também serão encaminhados para o litoral Norte nesta segunda-feira (4). Da mesma forma, barris e recipientes para contenção dos resíduos coletados estão sendo destinados para as áreas de combate ao óleo.

Além das capacitações que já foram realizadas em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares (onde comitês de crise foram formados), técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Ibama voltarão aos municípios a partir desta segunda-feira para dar segmento às vistorias nas praias.

DRONE PELAS PRAIAS

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, um drone percorreu cerca de 42 km de praia no município neste sábado. O objetivo é captar imagens, que serão georeferenciadas e utilizadas pelas duas salas de comando já implantadas na região: uma em Itaúnas e outra na sede de Conceição da Barra.

Daqui para frente o monitoramento é contínuo. Temos uma equipe treinada com pelo menos 20 pessoas próprias, além do Corpo de Bombeiros e de Voluntários, explica Tebaldi.

O secretário afirma que devido às ações que estão sendo realizadas em Abrolhos, há uma expectativa de que grandes manchas sejam contidas no litoral da Bahia, evitando seu deslocamento até o Espírito Santo.