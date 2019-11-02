Manchas de óleo chegam ao Parque de Abrolhos

Pequenas manchas de óleo foram identificadas no Norte da Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos Crédito: Divulgação/ Marinha

Pequenas manchas de óleo atingiram neste sábado (2) o Parque Nacional de Abrolhos, um dos principais berços de biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

Segundo comunicado do grupo de acompanhamento formado por Marinha , ANP (Agência Nacional do Petróleo) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), pequenos fragmentos foram registrados na praia norte da Ilha de Santa Bárbara, uma das cinco que foram o Arquipélago de Abrolhos.

Navios, fragatas e corvetas da Marinha, além de um navio da Petrobras, atuam no monitoramento e na contenção da chegada do óleo na região.

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Criado pelo Governo Federal em 1983, o Parque Nacional de Abrolhos é a primeira unidade de conservação marinha do país e abriga as cinco ilhas do Arquipélago de Abrolhos.

A área concentra alguns principais bancos de corais do litoral brasileiro, incluindo espécies ameaçadas de extinção com os corais-de-fogo. Também registra cerca de 1.300 espécies de plantas e animais, incluindo as baleias-jubarte, que buscam as águas calmas do santuário para o acasalamento.

"É uma tragédia", resume o biólogo Gustavo Duarte, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pesquisa sobre corais da região de Abrolhos.

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As manchas chegaram a Caravelas, cidade do extremo-sul da Bahia que abriga o Parque Nacional de Abrolhos, que fica a cerca de 70 km da costa.

Pequenas pelotas foram registradas na manhã deste sábado (2) em quase toda a extensão do litoral da cidade, incluindo a praia de Iemanjá, a praia do Centro e na barra do rio Caravelas. Voluntários e servidores da prefeitura trabalham no recolhimento do material.

Nos últimos dias, pequenas manchas de óleo foram registradas no litoral de outras cinco cidades do extremo-sul da Bahia: Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Belmonte e Santa Cruz Cabrália. Em Porto Seguro, voluntários e servidores da prefeitura recolheram cerca de 200 quilos de óleo das praias.

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Além do Parque Nacional de Abrolhos, a região possui três reservas extrativistas (Canavieiras, Corumbau e Cassurubá), além de unidades de conservação municipais como o Parque Marinho Recife de Fora, em Porto Seguro, e o Parque Marinho da Coroa Lata, em Santa Cruz de Cabrália.

Até o momento, a única cidade do litoral baiano ainda sem registro de óleo é Mucuri, que fica já na fronteira com o Espírito Santo e a região sudeste.

Além disso, o óleo voltou a atingir a Região Metropolitana de Salvador nos últimos três dias. Na quinta-feira (31), uma grande quantidade de óleo chegou à praia de Arembepe, um dos principais destinos turísticos do litoral norte.