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Em Conceição da Barra

Vistoria para checar boato de óleo em praia encontra tartaruga desovando no ES

Balneário de Conceição da Barra pode ser atingido pelo avanço das manchas de óleo. Durante vistoria preventiva após boato de que havia vestígios da substância na praia, equipe encontrou a tartaruga desovando na areia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 14:04

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 14:04

Tartaruga desova na praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Vistoria para checar boato de óleo em praia encontra tartaruga desovando no ES
Durante uma vistoria realizada na praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, para investigar denúncias de que as manchas de óleo que atingem praias do Nordeste e que já estão no Sul da Bahia teriam sido vistas no mar da região, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e voluntários localizaram uma tartaruga marinha desovando na areia da praia.
substância atingiu diversas praias do Nordeste do país e já chegaram a Nova Viçosa, no sul da Bahia. O município fica ao lado de Mucuri, cidade baiana que está na divisa com o Espírito Santo. Isso deixa o litoral capixaba em alerta máximo, já que a próxima cidade após Mucuri é Conceição da Barra. As manchas de óleo provocam diversos impactos, especialmente o ambiental. Animais ficaram sujos com a substância e especialistas estudam quais problemas foram causados na vida marinha. 

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O município de Conceição da Barra, Litoral Norte do Estado, tem feito constantemente vistorias preventivas nas suas praias da região. Na madrugada desta segunda-feira (4), após um boato apontar que vestígios do óleo foram encontrados na praia de Riacho Doce, a equipe de técnicos e voluntários, que integram o comitê de crise, esteve no balneário.
No entanto, além de encontrar o mar limpo, eles flagraram uma tartaruga desovando na areia. De acordo com a Prefeitura de Conceição da Barra, a desova de tartarugas demonstra que a vida marinha na região segue dentro da normalidade.

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