Tartaruga desova na praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra

Your browser does not support the audio element. Vistoria para checar boato de óleo em praia encontra tartaruga desovando no ES

Durante uma vistoria realizada na praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, para investigar denúncias de que as manchas de óleo que atingem praias do Nordeste e que já estão no Sul da Bahia teriam sido vistas no mar da região, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e voluntários localizaram uma tartaruga marinha desovando na areia da praia.

substância atingiu diversas praias do Nordeste do país e já chegaram a Nova Viçosa, no sul da Bahia. O município fica ao lado de Mucuri, cidade baiana que está na divisa com o Espírito Santo. Isso deixa o litoral capixaba em alerta máximo, já que a próxima cidade após Mucuri é Conceição da Barra. As manchas de óleo provocam diversos impactos, especialmente o ambiental. Animais ficaram sujos com a substância e especialistas estudam quais problemas foram causados na vida marinha. O município fica ao lado de Mucuri, cidade baiana que está na divisa com o Espírito Santo. Isso deixa o litoral capixaba em alerta máximo, já que a próxima cidade após Mucuri é Conceição da Barra. As manchas de óleo provocam diversos impactos, especialmente o ambiental. Animais ficaram sujos com a substância e especialistas estudam quais problemas foram causados na vida marinha.

O município de Conceição da Barra, Litoral Norte do Estado, tem feito constantemente vistorias preventivas nas suas praias da região. Na madrugada desta segunda-feira (4), após um boato apontar que vestígios do óleo foram encontrados na praia de Riacho Doce, a equipe de técnicos e voluntários, que integram o comitê de crise, esteve no balneário.