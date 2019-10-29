Mobilização para limpeza de praias ameaçadas por óleo no Norte do ES

Três prefeituras do Litoral Norte do Estado começaram a mobilizar suas comunidades para ações de controle e limpeza das praias capixabas que forem atingidas por óleo. O material vem se deslocando pelo litoral do Nordeste e já chegou a Ilhéus, na Bahia, a pouco mais de 500 quilômetros da divisa com o Estado.

A partir desta quarta-feira (30), vão ser realizadas reuniões com empresários, voluntários, proprietários e funcionários dos estabelecimentos de turismo, e moradores. Eles vão receber informações e capacitação sobre os procedimentos no manejo do óleo, caso ele chegue ao litoral capixaba.

Praia da Guaxindiba, em Conceição da Barra Crédito: Dudu Zampirolli - Arquivo A Gazeta

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) já informou, na última semana, que o alerta vermelho para a Estado acionar o seu plano de ação emergencial é a chegada das manchas de óleo a Caravelas, localizada no Sul da Bahia. A cidade fica na região de Abrolhos e a menos de 200 quilômetros da divisa com o Espírito Santo.

O Plano de Emergência subsidia os municípios que podem ser afetados pela mancha de óleo e os entes envolvidos no tratamento de diversos assuntos estratégicos, entre eles a limpeza das praias, descarte dos resíduos gerados e até mesmo o recolhimento de animais oleados (atingidos pelo óleo).

REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS

O primeiro encontro acontece na tarde desta quarta-feira, no auditório da Prefeitura de Conceição da Barra, a partir das 14 horas. Segundo informações da prefeitura, o encontro faz parte das ações de prevenção à eventual chegada dos resíduos derivados de petróleo ao litoral capixaba. Caso isto ocorra, as primeiras praias a serem afetadas devem ser as de Conceição da Barra.

Na reunião, serão repassadas informações atualizadas sobre as providências que vêm sendo adotadas no Nordeste, onde pelo menos 250 praias foram atingidas pelos resíduos. Ainda não se sabe se o material chegará ao Espírito Santo. Também serão ressaltados os danos que o contato com a substância pode causar e repassadas orientações para os voluntários, que já começaram a se cadastrar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente.

"É importante que proprietários e funcionários dos estabelecimentos que recebem o fluxo turístico do município participem desta reunião, pois assim estarão aptos a prestar informações aos turistas que mantiverem contato para saber sobre a chegada do óleo em nossas praias." André Tebaldi - Secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra

A cidade está cadastrando pessoas que queiram atuar como voluntário ou registrar alguma anormalidade nas praias locais. O contato é pelos telefones: da Gestão de Segurança e Defesa Civil, pelo telefone (27) 98878-9775, ou com a Secretaria de Meio Ambiente, através dos números (27) 99988-8103 ou pelo e-mail: [email protected]

OUTRAS PRAIAS

Em São Mateus, o secretário de Meio Ambiente Ricardo Louzada informa que deverá criar, até a próxima sexta-feira (01), o comitê de Gestão de Crise da cidade. Mas ele adianta que já está se articulando com a comunidade local para viabilizar as ações de remoção do óleo caso ele alcance as praias da cidade.

Na manhã desta quinta-feira (31), será realizada na cidade uma reunião, às 9 horas, na Faculdade do Vale do Cricaré. "Queremos reunir e conversar primeiro com as empresas da região. Estamos solicitando a parceria dos empresários uma vez que todos seremos afetados", destacou.

Louzada informou que o óleo que vier a ser recolhido das praias deverá ser armazenado, provisoriamente, em uma área fechada que a prefeitura ainda está em busca. Na cidade, podem ser afetadas pela contaminação as praias de Guriri, Barra Nova, Urussuquara e Barra Seca, incluindo áreas de manguezais.

Praia de Pontal do Ipiranga Crédito: FELIPE REIS/ PREFEITURA DE LINHARES

Em Linhares, a reunião com a comunidade acontece na quinta-feira (31), às 14 horas, no auditoria do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares (IPASLI), no bairro Colina. Também vão ser repassadas informações gerais sobre o deslocamento do óleo, como deverá ser realizado o atendimento aos animais, a limpeza de praias e áreas públicas

, e como eles deverão ocorrer.

Na última semana foram realizadas reuniões com os moradores de Urussuquara e Pontal do Ipiranga. Regência e Povoação serão os próximos. O município também está criando um cadastro de voluntários que desejarem participar das ações de limpeza das praias e em outras ações que estão sendo planejadas pelo comitê de crise. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico: [email protected]