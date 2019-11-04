Mancha de óleo avança, chega a Nova Viçosa e ES entra em alerta máximo

Praia da Costa Dourada, em Mucuri. Município é vizinho de Conceição da Barra, no ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucuri

a cidade de Mucuri, que fica no limite com Conceição da Barra, primeira cidade do Litoral Norte do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em alerta máximo com a chegada das manchas de óleo que já atingiram praias de Estados nordestinos ao município de Nova Viçosa, na Bahia. Isso porque logo após o município está

A informação foi passada na manhã desta segunda-feira (4) pelo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado, Diego Libardi, em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da rádio CBN Vitória. O superintendente destacou ainda que, por conta das correntes marítimas na região, as manchas de óleo podem também não atingirem Conceição da Barra e chegarem direto a São Mateus, também no Norte do Estado.

TREINAMENTO NA GRANDE VITÓRIA

Nesta semana, vão ser realizados novos treinamentos com as comunidades de cidades que podem ser afetadas pela contaminação. Nesta segunda-feira (4), pela manhã, será a vez dos municípios de Aracruz e Fundão, que terão o encontro com os técnicos do Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).

Na tarde desta segunda, a mobilização acontece na Serra, onde serão capacitados os multiplicadores municipais de Vitória, Vila Velha e Serra. Nesta terça-feira (5), será a vez das equipes da Marinha e do Exército, segundo informou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama).

VISTORIA EM RIOS

"Vamos receber equipes da Ufes e do Ibama, que vão fazer vistoria na foz dos rios para poder avaliar eventual necessidade de implantar algum tipo de barreira e como seria feito controle em situação específica para cada característica de rio", afirmou o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, em entrevista no último final de semana.