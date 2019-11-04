Técnicos do ES traçam plano para barrar óleo em rios e mangues do ES
Integrantes do Ibama, da Ufes e da Prefeitura de Conceição da Barra farão vistoria nas fozes de rios do município, por volta do meio dia desta segunda-feira (4), para estudar como proteger as áreas caso chegue ao local o óleo que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro e se desloca na direção sul.
"Vamos receber equipes da Ufes e do Ibama, que vão fazer vistoria na foz dos rios para poder avaliar eventual necessidade de implantar algum tipo de barreira e como seria feito controle em situação específica para cada característica de rio", afirmou o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.
Também há uma preocupação com o eventual impacto do óleo em manguezais, conforme relatórios de autoridades federais que passaram o fim de semana debatendo como amenizar impactos ambientais. Entre as atividades desenvolvidos no sábado e no domingo, o "alinhamento de informações para as vistorias de manguezal" nesta segunda.
Para a manhã desta segunda, está previsto uma capacitação de novos voluntários no Parque Estadual de Itaúnas, às 9 horas. Professores da Ufes especializados em petróleo vão dar orientações sobre como manejar e recolher o material.
PREPARAÇÃO
Além de Conceição da Barra, o final de semana também foi de preparação de voluntários em São Mateus. Ambos os municípios poderão ser os primeiros afetados pelas manchas, caso o óleo desça da Bahia em direção ao Espírito Santo.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou na sexta-feira (1º) que o produto pode atingir tanto o Espírito Santo quanto o Rio de Janeiro. Antes das águas capixabas, há outros municípios do sul da Bahia que ainda não foram atingidos e também vivem a expectativa da chegada do material pastoso.
O governo do Estado iniciou seu plano de ação quando surgiram registros do óleo em Caravelas. Equipes de limpeza estão sendo preparadas. Técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), bem como do Ibama, estão monitorando praias do norte.