Praias de Ilhéus, na Bahia, com óleo vazado Crédito: Secom|Prefeitura de Ilhéus

Your browser does not support the audio element. Técnicos do ES traçam plano para barrar óleo em rios e mangues do ES

Integrantes do Ibama, da Ufes e da Prefeitura de Conceição da Barra farão vistoria nas fozes de rios do município, por volta do meio dia desta segunda-feira (4), para estudar como proteger as áreas caso chegue ao local o óleo que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro e se desloca na direção sul.

"Vamos receber equipes da Ufes e do Ibama, que vão fazer vistoria na foz dos rios para poder avaliar eventual necessidade de implantar algum tipo de barreira e como seria feito controle em situação específica para cada característica de rio", afirmou o secretário de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi.

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Também há uma preocupação com o eventual impacto do óleo em manguezais, conforme relatórios de autoridades federais que passaram o fim de semana debatendo como amenizar impactos ambientais. Entre as atividades desenvolvidos no sábado e no domingo, o "alinhamento de informações para as vistorias de manguezal" nesta segunda.

Para a manhã desta segunda, está previsto uma capacitação de novos voluntários no Parque Estadual de Itaúnas, às 9 horas. Professores da Ufes especializados em petróleo vão dar orientações sobre como manejar e recolher o material.

PREPARAÇÃO

Além de Conceição da Barra, o final de semana também foi de preparação de voluntários em São Mateus. Ambos os municípios poderão ser os primeiros afetados pelas manchas, caso o óleo desça da Bahia em direção ao Espírito Santo.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou na sexta-feira (1º) que o produto pode atingir tanto o Espírito Santo quanto o Rio de Janeiro. Antes das águas capixabas, há outros municípios do sul da Bahia que ainda não foram atingidos e também vivem a expectativa da chegada do material pastoso.