Aracruz cadastra voluntários para retirar óleo que chegar a praias
O óleo que atingiu diversas praias do Nordeste do país está cada vez mais próximo do Espírito Santo. Nesta terça-feira (5), pequenas manchas já foram vistas em Mucuri, no Sul da Bahia. A cidade faz divisa pelo litoral com Conceição da Barra, no Norte do Estado. Por conta disso, as prefeituras da região reforçam ações para se preparar para a possível chegada da substância aos balneários capixabas.
Em Aracruz, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) iniciaram o cadastramento de voluntários para colaborarem com ações práticas para amenizar os possíveis impactos que podem ser causados pelas manchas se chegarem às praias do município.
MONITORAMENTO E REMOÇÃO
Segundo a Prefeitura de Aracruz, o objetivo é a criar uma rede de voluntários que vai contribuir no monitoramento do óleo e sua remoção no litoral do município. A ação faz parte do Plano de Contingência e Emergência que foi traçado após a instalação do Gabinete de Crise na cidade.
Os cadastros são realizados através de um site. Os inscritos vão passar por uma triagem, que será feita pela equipe da Semam. Quem for selecionado será comunicado e depois passará por uma capacitação. Assim que acionados, os voluntários receberão os equipamentos de proteção individual, para fazer a remoção do petróleo de forma segura.
DÚVIDAS
Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz para obter mais informações ou tirar dúvidas pelo telefone 3270-7067.