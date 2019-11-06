Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avanço das manchas de óleo

Aracruz cadastra voluntários para retirar óleo que chegar a praias

Equipe vai atuar na remoção dos resíduos no litoral do município, caso a substância atinja a região. As manchas de óleo já chegaram a Mucuri, cidade baiana que é vizinha a Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 12:24

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:24

Praia de Aracruz, na Região Norte do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz
Aracruz cadastra voluntários para retirar óleo que chegar a praias
O óleo que atingiu diversas praias do Nordeste do país está cada vez mais próximo do Espírito Santo. Nesta terça-feira (5), pequenas manchas já foram vistas em Mucuri, no Sul da Bahia. A cidade faz divisa pelo litoral com Conceição da Barra, no Norte do Estado. Por conta disso, as prefeituras da região reforçam ações para se preparar para a possível chegada da substância aos balneários capixabas.

Veja Também

Bombeiros treinam 110 servidores de Linhares para limpar praias

Aracruz vai usar boias de contenção no litoral para tentar conter óleo

Óleo chega a Mucuri, no sul da Bahia, e fica mais perto de atingir o ES

Em Aracruz, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) iniciaram o cadastramento de voluntários para colaborarem com ações práticas para amenizar os possíveis impactos que podem ser causados pelas manchas se chegarem às praias do município.

MONITORAMENTO E REMOÇÃO

Segundo a Prefeitura de Aracruz, o objetivo é a criar uma rede de voluntários que vai contribuir no monitoramento do óleo e sua remoção no litoral do município. A ação faz parte do Plano de Contingência e Emergência que foi traçado após a instalação do Gabinete de Crise na cidade.
Os cadastros são realizados através de um site. Os inscritos vão passar por uma triagem, que será feita pela equipe da Semam. Quem for selecionado será comunicado e depois passará por uma capacitação. Assim que acionados, os voluntários receberão os equipamentos de proteção individual, para fazer a remoção do petróleo de forma segura.

DÚVIDAS

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz para obter mais informações ou tirar dúvidas pelo telefone 3270-7067.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados