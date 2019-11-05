Bombeiros treinam 110 servidores de Linhares para limpar praias

Ao todo, 110 pessoas receberam orientações sobre o manuseio e o contato com o óleo, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a destinação do material recolhido.

As manchas de óleo, no sul do Bahia, a apenas 55 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Por conta disso, os municípios litorâneos do Norte do Estado estão em alerta máximo e preparam equipes para agir imediatamente o caso do petróleo cru seja encontrado nas praias da região.

O sistema, de padrão internacional, será responsável por gerir as ações de planejamento, operações, logística, segurança e administração em resposta a situações críticas e emergenciais.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício Borghi Folli, os principais pontos de monitoramento são os estuários, onde os rios encontram o mar, a exemplo do Riozinho, entre as praias de Urussuquara e Barra Seca, e na foz do Rio Doce, em Regência. Além da Reserva Biológica de Comboios, onde há a maior concentração de desova de tartarugas.