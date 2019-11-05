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Avanço do óleo

Prefeituras montam força-tarefa para limpar praias do Norte do ES

Caso a substância chegue ao litoral capixaba, municípios preparam servidores e voluntários para fazer a retirada do óleo de forma segura. Além disso, estudam formas para conter as manchas e também para preservar o meio ambiente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 12:34

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 12:34

Óleo atinge praia de Ilheus, na Bahia Crédito: José Nazal | Divulgação
Com as manchas de óleo cada vez mais próximas do litoral capixaba, as cidades da Região Norte do Estado, onde a substância deve chegar primeiro, estão em alerta. Prefeituras monitoram o mar e montam uma força-tarefa para preparar servidores e funcionários para aprenderem a retirar o poluente. Além disso, estudam formas para tentar conter esse avanço pelas praias da região. 

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A substância atingiu diversas praias do Nordeste do país e já chegaram a Nova Viçosa, no sul da Bahia. O município fica ao lado de Mucuri, cidade baiana que está na divisa com o Espírito Santo. Isso deixa o litoral capixaba em alerta máximo, já que a próxima cidade após Mucuri é Conceição da Barra.

CONCEIÇÃO DA BARRA

Reunião do comitê de crise em Itaúnas Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Em Itaúnas, praia de Conceição da Barra que pode ser a primeira do Estado a ser atingida pelas manchas, um novo treinamento foi realizado pelo comitê de crise na manhã de segunda-feira (04). O professor Yuri Walter, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), orientou empresários, servidores públicos e entidades ligadas ao meio ambiente.
Tartaruga desova na praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Já na praia de Riacho Doce, um monitoramento foi realizado durante a madrugada após um alarme falso de que haveria vestígios do óleo no mar. A praia estava limpa e a equipe ainda flagrou uma tartaruga desovando na areia.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Tebaldi, o alarme falso serviu como um teste para as equipes do comitê de crise organizado na cidade.
Segundo a prefeitura, Conceição da Barra conta com 21 servidores do município e do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), que atuam no Parque Estadual de Itaúnas, para agirem imediatamente caso algum vestígio do óleo seja encontrado no litoral da cidade. Todos foram treinados e já possuem os equipamentos de proteção individual para a tarefa.
Além disso, uma vistoria será realizada na foz dos rios Cricaré, Itaúnas e Riacho Doce. O objetivo é estudar a preservação dos rios e de manguezais, onde a água mais densa tende a afundar o óleo, caso a substância chegue. Assim, as equipes podem criar estratégias de proteção.

LINHARES

Reunião do comitê de crise em Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Em Linhares, uma reunião do comitê de crise também foi realizada na manhã de segunda-feira. Prefeitura, secretarias municipais, representantes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil montaram uma força-tarefa e alinharam as ações de combate e contenção da possível chegada das manchas de óleo à cidade.
Durante a tarde, será implantado o Sistema de Combate e Operações (SCO), que será responsável por gerir ações de planejamento, operações, logística, segurança, administração e comunicação.

ARACRUZ

Na manhã desta segunda-feira, uma reunião para treinamento de servidores de Aracruz e de Fundão foi feita no Plenário da Câmara de Aracruz, por meio de uma parceria com o Iema, o Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). Técnicos dos órgãos ambientais foram os responsáveis pela capacitação.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Aracruz, o treinamento deu início ao seu plano de ação, que ainda vai instituir um gabinete de crise. O plano de contingência e emergência vai contar com um banco de voluntários e uma rede de monitoramento, além da disponibilização de recursos humanos e infraestrutura da administração pública.
Além disso, a capacitação preparou os servidores para atuar no possível recolhimento do óleo, por ser uma operação que envolve muitos riscos de intoxicação, conforme alertou a prefeitura.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Edgar Allan Martins, afirmou que o impacto da chegada da substância ao litoral de Aracruz não seria somente ambiental, por isso a importância do envolvimento dos servidores nessa capacitação.
Teremos também um impacto social e econômico gravíssimo, principalmente com a chegada do verão. Por isso, precisaremos que nossos servidores participem desse treinamento, explicou, por meio de nota.
Para o secretário, é preciso ligar o sinal de alerta em Aracruz, já que são grandes as possibilidades do óleo chegar em Conceição da Barra nos próximos dias.
Com informações de Rosi Bredowf, da TV Gazeta Norte.

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