Linhares cria 'sala de crise' para combater óleo e convoca voluntários

Para alinhar ações de combate e contenção do avanço das manchas de óleo para as praias de Linhares, a prefeitura se reuniu nesta segunda-feira (4) com representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, juntos, decidiram pela implantação do Sistema de Comando em Operações (SCO) uma espécie de sala de gerenciamento de crise para lidar com o desastre ambiental que, até o momento, está concentrado no litoral nordestino e já chegou a Nova Viçosa, na Bahia, na manhã desta segunda.
O sistema, segundo a assessoria do município, é de padrão internacional e será responsável por gerir as ações de planejamento, operações, logística, segurança e administração em resposta a situações críticas e emergenciais.
"Essa é uma forma que encontramos para gerenciar a chegada da mancha de óleo. Estamos trabalhando conjuntamente para mitigar qualquer movimentação do óleo em nosso litoral"
O litoral capixaba está sendo monitorado diariamente e ainda não há vestígios de óleo nas praias do Estado. Em Linhares, segundo Folli, os principais pontos de monitoramento são os estuários (onde os rios encontram o mar), a exemplo do Riozinho, entre Urussuaquara e Barra Seca, e na foz do Rio Doce, em Regência; além da Reserva Biológica (Rebio) de Comboios, onde há a maior concentração de desova de tartarugas.
VOLUNTÁRIOS
Para atuar na limpeza, 110 servidores municipais vão passar por treinamento nesta terça-feira (5) com orientações do Corpo de Bombeiros sobre manuseio e contato com o óleo, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e destinação do material recolhido. Mas a prefeitura também espera contar com o apoio de voluntários.
As pessoas que quiserem aderir aos trabalhos de contenção e limpeza das praias podem se inscrever pelo seguinte e-mail: [email protected]. Todos os inscritos também serão submetidos a treinamento.
Paralelamente, um comitê formado para monitorar os avanços das manchas de óleo cujos integrantes já foram treinados está percorrendo os balneários do município para levar orientações aos moradores e comerciantes da região.