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Ação preventiva

Linhares cria 'sala de crise' para combater óleo e convoca voluntários

A prefeitura instalou um Sistema de Comando em Operações para o caso de as manchas chegarem às praias do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 20:57

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 20:57

Tartaruga marinha, da espécie oliva, na praia do projeto Tamar na Reserva Biológica de Comboios, Linhares, que é ponto de monitoramento Crédito: Gabriel Lordêllo
Para alinhar ações de combate e contenção do avanço das manchas de óleo para as praias de Linhares, a prefeitura se reuniu nesta segunda-feira (4) com representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, juntos, decidiram pela implantação do Sistema de Comando em Operações (SCO)  uma espécie de sala de gerenciamento de crise para lidar com o desastre ambiental que, até o momento, está concentrado no litoral nordestino e já chegou a Nova Viçosa, na Bahia, na manhã desta segunda.

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O sistema, segundo a assessoria do município, é de padrão internacional e será responsável por gerir as ações de planejamento, operações, logística, segurança e administração em resposta a situações críticas e emergenciais.
"Essa é uma forma que encontramos para gerenciar a chegada da mancha de óleo. Estamos trabalhando conjuntamente para mitigar qualquer movimentação do óleo em nosso litoral"
Fabricio Borghi Folli - Secretário Municipal de Meio Ambiente de Linhares
O litoral capixaba está sendo monitorado diariamente e ainda não há vestígios de óleo nas praias do Estado. Em Linhares, segundo Folli, os principais pontos de monitoramento são os estuários (onde os rios encontram o mar), a exemplo do Riozinho, entre Urussuaquara e Barra Seca, e na foz do Rio Doce, em Regência; além da Reserva Biológica (Rebio) de Comboios, onde há a maior concentração de desova de tartarugas.

VOLUNTÁRIOS

Para atuar na limpeza, 110 servidores municipais vão passar por treinamento nesta terça-feira (5) com orientações do Corpo de Bombeiros sobre manuseio e contato com o óleo, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e destinação do material recolhido. Mas a prefeitura também espera contar com o apoio de voluntários.

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As pessoas que quiserem aderir aos trabalhos de contenção e limpeza das praias podem se inscrever pelo seguinte e-mail: [email protected]. Todos os inscritos também serão submetidos a treinamento. 
Paralelamente, um comitê formado para monitorar os avanços das manchas de óleo  cujos integrantes já foram treinados  está percorrendo os balneários do município para levar orientações aos moradores e comerciantes da região. 

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