Linhares cria 'sala de crise' para combater óleo e convoca voluntários

Tartaruga marinha, da espécie oliva, na praia do projeto Tamar na Reserva Biológica de Comboios, Linhares, que é ponto de monitoramento Crédito: Gabriel Lordêllo

O sistema, segundo a assessoria do município, é de padrão internacional e será responsável por gerir as ações de planejamento, operações, logística, segurança e administração em resposta a situações críticas e emergenciais.

"Essa é uma forma que encontramos para gerenciar a chegada da mancha de óleo. Estamos trabalhando conjuntamente para mitigar qualquer movimentação do óleo em nosso litoral" Fabricio Borghi Folli - Secretário Municipal de Meio Ambiente de Linhares

O litoral capixaba está sendo monitorado diariamente e ainda não há vestígios de óleo nas praias do Estado. Em Linhares, segundo Folli, os principais pontos de monitoramento são os estuários (onde os rios encontram o mar), a exemplo do Riozinho, entre Urussuaquara e Barra Seca, e na foz do Rio Doce, em Regência; além da Reserva Biológica (Rebio) de Comboios, onde há a maior concentração de desova de tartarugas.

VOLUNTÁRIOS

Para atuar na limpeza, 110 servidores municipais vão passar por treinamento nesta terça-feira (5) com orientações do Corpo de Bombeiros sobre manuseio e contato com o óleo, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e destinação do material recolhido. Mas a prefeitura também espera contar com o apoio de voluntários.

As pessoas que quiserem aderir aos trabalhos de contenção e limpeza das praias podem se inscrever pelo seguinte e-mail: [email protected] . Todos os inscritos também serão submetidos a treinamento.