Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco Crédito: ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO

Your browser does not support the audio element. Servidores da Grande Vitória são treinados para conter óleo nas praias

Segundo a Seama, o objetivo dos encontros é o nivelamento de informações dadas pelos órgãos, para que os próprios municípios estejam aptos a multiplicar conhecimento para outros e montar equipes de operação para quando for necessário. Serão vários assuntos abordados, desde limpeza das praias até identificação das áreas mais sensíveis, como são os casos dos estuários e manguezais. Além disso, será explicado como manusear e encaminhar animais marinhos, informou.

A ideia é que os 14 municípios costeiros do Estado recebam as informações. Tentaremos deixar todos prontos, multiplicando informação para que saibam o que fazer e evitem dano ambiental. Amanhã (05) ocorrerá programação para Marinha e Exército, no mesmo sentido, voltado para as equipes militares. Apesar de não haver previsão exata da chegada da mancha nas nossas praias, tudo indica que isso está bem próximo, detalhou.

DEMAIS MUNICÍPIOS

A Seama esclareceu que já foram realizadas capacitações em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares e, consequentemente, o nivelamento das informações sobre todas as ações preparatórias para uma possível chegada das manchas de óleo no litoral capixaba.