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Ibama, ICMBio e Iema

Servidores da Grande Vitória são treinados para conter óleo nas praias

Segundo a Seama, o objetivo dos encontros é o nivelamento de informações dadas pelos órgãos, para que os próprios municípios estejam aptos a multiplicar conhecimento para outros e montar equipes de operação para quando for necessário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 17:56

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 17:56

Equipes e voluntários trabalham para conter manchas na praia Pedra de Xaréu, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco Crédito: ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM/ESTADÃO CONTEÚDO
Com o avanço da mancha de óleo e possibilidade de chegada ao Espírito Santo, técnicos do Ibama, ICMBio, Iema e Ipram têm realizado encontros para capacitar os chamados multiplicadores municipais para os possíveis impactos ao meio ambiente local. Nesta segunda-feira (04), entre 14h e 17h, foi realizada uma reunião na Serra, com abrangência também aos municípios de Vitória e Vila Velha, em que, de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), foi oferecido treinamento aos servidores de áreas específicas, como limpeza urbana, meio ambiente e defesa civil.
Servidores da Grande Vitória são treinados para conter óleo nas praias
Segundo a Seama, o objetivo dos encontros é o nivelamento de informações dadas pelos órgãos, para que os próprios municípios estejam aptos a multiplicar conhecimento para outros e montar equipes de operação para quando for necessário. Serão vários assuntos abordados, desde limpeza das praias até identificação das áreas mais sensíveis, como são os casos dos estuários e manguezais. Além disso, será explicado como manusear e encaminhar animais marinhos, informou.
A ideia é que os 14 municípios costeiros do Estado recebam as informações. Tentaremos deixar todos prontos, multiplicando informação para que saibam o que fazer e evitem dano ambiental. Amanhã (05) ocorrerá programação para Marinha e Exército, no mesmo sentido, voltado para as equipes militares. Apesar de não haver previsão exata da chegada da mancha nas nossas praias, tudo indica que isso está bem próximo, detalhou.

DEMAIS MUNICÍPIOS

A Seama esclareceu que já foram realizadas capacitações em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares e, consequentemente, o nivelamento das informações sobre todas as ações preparatórias para uma possível chegada das manchas de óleo no litoral capixaba.
Com o engajamento gerado neste encontros com os servidores municipais, de várias áreas como defesa civil, meio ambiente e logística, foi possível alinhar conhecimentos diversos, que vão desde procedimentos para interdição das praias, de comunicação preventiva aos banhistas sobre possíveis contaminações, da organização das pessoas que irão combater o óleo, da identificação dos técnicos e voluntários, no uso dos materiais e equipamento de proteção individual, até os primeiros desenhos de operação e comando, definindo os pontos de atuação das brigadas.

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