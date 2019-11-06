Fuzileiros navais acompanham fechamento da foz do Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Fuzileiros ajudam a fechar foz contra chegada de óleo a rio no Norte do ES

Conceição da Barra, Região já foram encontrados em Mucuri, cidade baiana que fica na divisa com o Estado pelo litoral. A foz do Riacho Doce, em, Região Norte do Estado, será fechada nesta quarta-feira (6) para evitar que o óleo atinja os estuários, caso cheguem ao Espírito Santo as manchas que castigaram praias do Nordeste do país. Vestígios, cidade baiana que fica na divisa com o Estado pelo litoral.

Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, André Tebaldi, o riacho é uma bacia de alimentação pequena e já tem um histórico de fechar a boca da barra periodicamente.

Equipes da prefeitura, do Parque Nacional de Itaúnas e fuzileiros navais da Marinha foram ao local e utilizam uma máquina para fazer o preparo da foz e fechá-la, utilizando sacos de areia. O fechamento da foz é necessário para evitar que os resíduos saiam do mar e atinjam o riacho, contaminando o estuário, afirmou.

Tebaldi disse ainda que a expectativa é de que o trabalho seja concluído até 13 horas desta quarta-feira, por ser uma foz estreita. O riacho fica em uma região da divisa do Espírito Santo com a Bahia.

VISTORIA NÃO ENCONTRA MANCHAS

De acordo com o secretário, toda a ação é preventiva, já que uma vistoria realizada nas praias do município durante a manhã não encontrou manchas na região.

Contenção de foz de rio, em Conceição da Barra

O que tem nos dado certa segurança e nos deixado esperançosos é que, caso o óleo chegue ao Estado, o impacto em nosso litoral será mínimo. Manchas foram vistas em Canavieiras (BA) há cerca de 10 dias. De lá para cá não houve aumento dos sedimentos nas praias do extremo Sul da Bahia, onde o óleo foi visto. Se chegar ao Espírito Santo, não será um mar de óleo. Será uma pequena quantidade de resíduos, pois o material foi se dissipando no mar, destacou Tebaldi.

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