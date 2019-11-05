Marinha e Exército vão montar base em São Mateus para monitorar óleo

Marinha e Exército vão montar uma base em São Mateus, Região Norte do Estado, para monitorar as praias e também ficar a postos caso as manchas de óleo que atingiram as praias do Nordeste do país cheguem ao Espírito Santo. A informação foi passada pelo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado, Diego Libardi, em entrevista para a TV Gazeta Norte.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, 50 homens da Marinha devem chegar ao município nesta terça-feira (05), por volta de 16h30. Ainda não foi informado quantos militares do Exército vão atuar no local. A base será montada em Guriri.
TREINAMENTO
Nesta terça-feira, 280 militares da Marinha e do Exército recebem treinamento para atuar no litoral do Estado, com a possibilidade da chegada do óleo cru às praias. As manchas de óleo já chegaram a Nova Viçosa, no sul do Bahia, a apenas 55 quilômetros da divisa com o Espírito Santo.
A capacitação é realizada por equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, na Prainha, em Vila Velha.
Com informações de Luiz Zardini e Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.