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Avanço das manchas de óleo

Marinha e Exército vão montar base em São Mateus para monitorar óleo

Ao todo, pelo menos 50 homens da Marinha vão se instalar no município do Norte do Estado para monitorar as praias. Base será instalada em Guriri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 17:07

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 17:07

Praia da Ilha de Guriri Crédito: Júnior Eler/ASCOM São Mateus
Marinha e Exército vão montar uma base em São Mateus, Região Norte do Estado, para monitorar as praias e também ficar a postos caso as manchas de óleo que atingiram as praias do Nordeste do país cheguem ao Espírito Santo. A informação foi passada pelo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado, Diego Libardi, em entrevista para a TV Gazeta Norte.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, 50 homens da Marinha devem chegar ao município nesta terça-feira (05), por volta de 16h30. Ainda não foi informado quantos militares do Exército vão atuar no local. A base será montada em Guriri.

TREINAMENTO

Nesta terça-feira, 280 militares da Marinha e do Exército recebem treinamento para atuar no litoral do Estado, com a possibilidade da chegada do óleo cru às praias. As manchas de óleo já chegaram a Nova Viçosa, no sul do Bahia, a apenas 55 quilômetros da divisa com o Espírito Santo.
A capacitação é realizada por equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, na Prainha, em Vila Velha.
Com informações de Luiz Zardini e Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

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