Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Óleo que polui praias do Nordeste está a 50 km da costa capixaba
Contaminação

Óleo que polui praias do Nordeste está a 50 km da costa capixaba

Informação é do Instituto Estadual do Meio Ambiente, que estima que o material alcance o litoral do Espírito Santo ainda esta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 13:10

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 13:10

Pequenas manchas de óleo foram identificadas no Norte da Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos Crédito: Divulgação/ Marinha
Óleo que polui praias do Nordeste está a 50 km da costa capixaba
O óleo que atinge praias do Nordeste pode chegar ao Espírito Santo nesta semana. Esta é a estimativa do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). Segundo o oceanógrafo do órgão, Pablo Prata, as manchas de óleo encontradas em Nova Viçosa, no Sul da Bahia, estão a 50km da costa capixaba. E de acordo com as condições meteorológicas, o material pode chegar ao Estado nos próximos dias.
Estamos trabalhando com a possibilidade de que esta semana esse material chegue aqui, sim, à costa capixaba. Não posso precisar se vai ser de hoje para amanhã. Estamos em primavera, e a predominância é de ventos vindos do Nordeste. Então, se o material vem junto à costa, paralelo à costa, esses ventos possibilitam o contato do material com as praias. É a condição ideal para isso acontecer, explicou.

Veja Também

Vistoria em praias de Conceição da Barra não encontra manchas de óleo

Aracruz vai usar boias de contenção no litoral para tentar conter óleo

Técnicos do ES traçam plano para barrar óleo em rios e mangues do ES

Prata afirmou que alarmes falsos foram descartados na última semana, após a análise de materiais encontrados no Norte do Estado. No entanto, equipes seguem de prontidão para agir caso o óleo chegue ao litoral capixaba.
Oceanógrafo do Iema, Pablo Prata participou de capacitação a militares do Exército e Marinha Crédito: José Carlos Schaeffer
A missão é ficar sempre alerta em todas as praias, em todo o nosso litoral, para a primeira mancha que surgir, a gente rapidamente limpe e não deixe contaminar a praia subsequente. Interdita e limpa, sempre mantendo um perímetro de isolamento. Não deixar que aconteça aquelas cenas do Nordeste, do que vimos lá. Vamos fazer a coisa do jeito mais profissional possível, disse.

CAPACITAÇÃO

Em prevenção à possível chegada do óleo, um comitê formado por órgãos estaduais e federais está capacitando municípios de toda a costa capixaba. O objetivo é que todos as 14 cidades costeiras sejam treinadas. Não só os do norte, mas de toda a costa capixaba. Fazemos um levantamento da necessidade de cada um e iniciamos a mobilização de voluntários e como procederem caso chegue o óleo. Já capacitamos nove municípios e vamos até o sul, em Presidente Kennedy, com a chegada do óleo ou não", explicou o oceanógrafo.
O trabalho é conduzido por equipes do Iema, Ibama e ICMBio. Nesta terça-feira, militares do Exército e Marinha também passaram pela capacitação.

Veja Também

Óleo se aproxima e Ibama faz vistorias em praias do Norte do ES

Linhares cria "sala de crise" para combater óleo e convoca voluntários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados