Pequenas manchas de óleo foram identificadas no Norte da Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos Crédito: Divulgação/ Marinha

Your browser does not support the audio element. Óleo que polui praias do Nordeste está a 50 km da costa capixaba

O óleo que atinge praias do Nordeste pode chegar ao Espírito Santo nesta semana. Esta é a estimativa do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). Segundo o oceanógrafo do órgão, Pablo Prata, as manchas de óleo encontradas em Nova Viçosa, no Sul da Bahia, estão a 50km da costa capixaba. E de acordo com as condições meteorológicas, o material pode chegar ao Estado nos próximos dias.

Estamos trabalhando com a possibilidade de que esta semana esse material chegue aqui, sim, à costa capixaba. Não posso precisar se vai ser de hoje para amanhã. Estamos em primavera, e a predominância é de ventos vindos do Nordeste. Então, se o material vem junto à costa, paralelo à costa, esses ventos possibilitam o contato do material com as praias. É a condição ideal para isso acontecer, explicou.

Prata afirmou que alarmes falsos foram descartados na última semana, após a análise de materiais encontrados no Norte do Estado. No entanto, equipes seguem de prontidão para agir caso o óleo chegue ao litoral capixaba.

Oceanógrafo do Iema, Pablo Prata participou de capacitação a militares do Exército e Marinha Crédito: José Carlos Schaeffer

A missão é ficar sempre alerta em todas as praias, em todo o nosso litoral, para a primeira mancha que surgir, a gente rapidamente limpe e não deixe contaminar a praia subsequente. Interdita e limpa, sempre mantendo um perímetro de isolamento. Não deixar que aconteça aquelas cenas do Nordeste, do que vimos lá. Vamos fazer a coisa do jeito mais profissional possível, disse.

CAPACITAÇÃO

Em prevenção à possível chegada do óleo, um comitê formado por órgãos estaduais e federais está capacitando municípios de toda a costa capixaba . O objetivo é que todos as 14 cidades costeiras sejam treinadas. Não só os do norte, mas de toda a costa capixaba. Fazemos um levantamento da necessidade de cada um e iniciamos a mobilização de voluntários e como procederem caso chegue o óleo. Já capacitamos nove municípios e vamos até o sul, em Presidente Kennedy, com a chegada do óleo ou não", explicou o oceanógrafo.