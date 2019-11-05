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Desastre ambiental

Vistoria em praias de Conceição da Barra não encontra manchas de óleo

Equipes técnicas percorreram o litoral do município e não constataram qualquer vestígio de derivados de petróleo que atingiu o Nordeste brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 21:35

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 21:35

Equipes realizaram visita técnica em praias de Conceição da Barra para monitorar chegada do óleo Crédito: Divulgação/PMCB
O gabinete de gestão de crise de Conceição da Barra, instituído para monitoramento do avanço do óleo das praias do Nordeste para o Espírito Santo, iniciou suas atividades nesta segunda-feira (4) e, ao final do dia, fez um balanço positivo das operações. Um dos pontos importantes é que, na vistoria nas praias, não foram encontrados vestígios de derivados do petróleo no litoral do município. As manchas de óleo já atingiram diversas praias do Nordeste e, até a manhã desta segunda-feira (4), já estavam no litoral de Nova Viçosa, na Bahia, município vizinho a Mucuri, que faz limite com a cidade capixaba.
As equipes técnicas percorreram as praias do Riacho Doce e de Itaúnas e, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nada foi constatado durante o trabalho. Também houve uma visita técnica à foz dos rios Itaúnas e Cricaré, a fim de definir estratégias de proteção dos estuários e aplicação de técnicas para eventual contenção do avanço de resíduos nos manguezais. 

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Outra atividade desta segunda foi o curso  de capacitação e nivelamento para voluntários e servidores que estão aptos a entrar em ação imediatamente, caso seja constatado algum vestígio do óleo no litoral de Conceição da Barra.
Além da prefeitura, estão envolvidos nas ações o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, representantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) do Parque de Itaúnas, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), pescadores e voluntários. 

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