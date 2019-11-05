Vistoria em praias de Conceição da Barra não encontra manchas de óleo

Equipes realizaram visita técnica em praias de Conceição da Barra para monitorar chegada do óleo Crédito: Divulgação/PMCB

O gabinete de gestão de crise de Conceição da Barra, instituído para monitoramento do avanço do óleo das praias do Nordeste para o Espírito Santo, iniciou suas atividades nesta segunda-feira (4) e, ao final do dia, fez um balanço positivo das operações. Um dos pontos importantes é que, na vistoria nas praias, não foram encontrados vestígios de derivados do petróleo no litoral do município. As manchas de óleo já atingiram diversas praias do Nordeste e, até a manhã desta segunda-feira (4), já estavam no litoral de Nova Viçosa, na Bahia, município vizinho a Mucuri, que faz limite com a cidade capixaba

As equipes técnicas percorreram as praias do Riacho Doce e de Itaúnas e, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nada foi constatado durante o trabalho. Também houve uma visita técnica à foz dos rios Itaúnas e Cricaré, a fim de definir estratégias de proteção dos estuários e aplicação de técnicas para eventual contenção do avanço de resíduos nos manguezais.

Outra atividade desta segunda foi o curso de capacitação e nivelamento para voluntários e servidores que estão aptos a entrar em ação imediatamente, caso seja constatado algum vestígio do óleo no litoral de Conceição da Barra.