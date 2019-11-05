Militares da Marinha e do Exército treinam para combater óleo no ES

Militares da Marinha e do Exército passam por treinamento para atuar em uma possível contaminação do óleo Crédito: José Carlos Schaeffer

Cerca de 280 militares, sendo 160 da Marinha e 120 do Exército, participam do treinamento. Eles estão sendo preparados para atuar em ações de contato com o óleo caso o mesmo chegue na costa capixaba. Junto com as Forças Armadas, 120 militares do Corpo de Bombeiros também estão a disposição para agir.

O oceanógrafo do Iema, Pablo Prata, explica que, durante a capacitação, os militares recebem orientações sobre três etapas de enfrentamento ao óleo.

"A primeira etapa é sobre os índices de sensibilidade do litoral capixaba. A gente apresenta as diferenças de sensibilidade que existem. Mostra que os manguezais são ambientes mais sensíveis, as praias menos, e começa a definir áreas de prioridade no combate ao óleo. A segunda etapa do trabalho é sobre o método de limpeza, que utiliza máquinas, o que se utiliza em um trabalho mais refinado de limpeza. E, por último, a gente fala da questão dos animais oleados. Como proceder, qual autoridade informar e como posicionar o animal" Pablo Prata - Oceanógrafo do Iema

A capacitação é parte do trabalho realizado por um comitê formado por órgãos estaduais, federais e também pelas Forças Armadas, para prevenção da chegada do óleo. Segundo Prata, o comitê já atua diretamente nos municípios do Norte do Estado, que podem ser os primeiros impactados em uma eventual chegada do óleo.

"Não somente os do Norte, mas de toda a costa capixaba. Fazemos um levantamento da necessidade de cada um e iniciamos a mobilização de voluntários, orientando como procederem caso chegue o óleo. Já capacitamos nove municípios e vamos até o Sul, em Presidente Kennedy, com a chegada do óleo ou não", afirma.