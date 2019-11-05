Da lama ao óleo, persistem as irresponsabilidades ambientais

Praia do Nordeste onde os sacos com óleo recolhido causaram dano ambietal Crédito: Divulgação /André Tebaldi

Foi uma luta travada contra o imponderável: se a derrota era certa e não havia como evitar a contaminação do rio, buscava-se ao menos formas de reduzir os danos, com ações integradas entre governos e a iniciativa privada.

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Neste 5 de novembro de 2019, o Espírito Santo se encontra na mesma expectativa de ser atingido pelos vestígios de uma outra catástrofe ambiental. O vazamento ou derramento de óleo no Atlântico, cuja maior suspeita recai sobre um navio de bandeira grega, já provocou estragos irreparáveis no litoral do Nordeste, e em breve Itaúnas, no Norte do Estado, deve ser atingida. A repetição de um pesadelo, uma nova luta contra o inevitável.

Por mais distintas que sejam as situações (e no caso do óleo no Nordeste as investigações ainda estão em estágio inicial), há uma similaridade assustadora, a de que o impacto destruidor de catástrofes ambientais só consegue ser dimensionado depois que elas acontecem. Não que faltem alertas.

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As atividades extrativas sempre envolvem riscos, seja na produção em si, no armazenamento ou no transporte. Empresas e governos têm responsabilidades sobre essa cadeia produtiva. Enquanto as companhias devem se comprometer com investimentos em segurança, às autoridades cabe a fiscalização, fazendo-se cumprir a legislação. O que não é simples: dificuldade de se encontrar a origem do vazamento mostra que falta controle em águas internacionais.

O crescimento econômico propiciado por essas atividades não pode ser interrompido, mas a racionalização ambiental passou a ser um componente indissociável desse processo. Não há desenvolvimento sem compromisso ambiental não só pelas potenciais tragédias, mas até mesmo pela finitude dos recursos disponíveis.

Quatro anos depois, o Espírito Santo testemunha novamente a tragédia. E as consequências não necessariamente serão sentidas de imediato. Como este jornal mostrou, um estudo da Ufes mostra que a contaminação do Rio Doce e no mar de Regência está ainda pior do que na época da chegada da lama, em 2015. Os efeitos são duradouros, com impactos profundos não só na biodiversidade, mas na própria economia, do turismo ao sustento de famílias.