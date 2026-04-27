Jovem morre em acidente com motoneta na ES 080, em Barra de São Francisco

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente de trânsito na rodovia ES-080, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). Ele pilotava uma motoneta. De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo caído na pista e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento, mas a vítima não resistiu.
Ainda segundo a PM, foram identificados vestígios de uma possível colisão. Posteriormente, uma testemunha relatou que um veículo teria passado pela rodovia na mesma tarde, em direção a Águia Branca, em alta velocidade e em zigue-zague. A pessoa também afirmou que o carro pode ter retornado ao local, hipótese que deverá ser apurada pelas autoridades competentes.