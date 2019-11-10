'Não sabemos a dimensão do problema', diz Casagrande sobre óleo nas praias

Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Eduardo Dias

"A primeira preocupação é com o meio ambiente. Ainda não sabemos a dimensão dos problemas causados porque aquilo que a gente vê estamos retirando, que é o óleo que fica na lâmina d'água, superficial. Mas não sabemos ainda o impacto desse óleo abaixo da linha d'água. Nossa preocupação é com a proteção do meio ambiente, dos estuários, dos manguezais, foz de rios", afirmou Casagrande.

"Nós nos preparamos para diminuir o impacto. Já temos quase um mês de preparação. Estamos retirando o óleo do mar de forma planejada, com as pessoas equipadas. Que continue com um impacto menor para que a gente trabalhe para não afetar em nada o turismo", disse.

Casagrande se reúne, ainda neste domingo, com o Comitê de Preparação da Crise, formado por órgãos dos governos estadual e federal, que trata sobre a mancha de óleo que atinge o litoral brasileiro. A imprensa não foi liberada para acompanhar a reunião.

Casagrande reassumiu o governo do Estado neste domingo. Ele estava ficou uma semana no exterior, em uma viagem à Europa, que teve como objetivo a captação de novas iniciativas tecnológicas. Na última semana, a vice Jaqueline Moraes (PSB) ficou à frente do governo como governadora interina.