'Não sabemos a dimensão do problema', diz Casagrande sobre óleo nas praias

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), garantiu que o Estado está preparado para minimizar os danos provocados pelas manchas de óleo que atingem o Litoral Norte do Estado. Em entrevista coletiva neste domingo (10), afirmou que o produto chegou de "forma mais amena" quando comparado com o Nordeste do país, mas alertou que ainda não é possível dimensionar o tamanho dos problemas.
"A primeira preocupação é com o meio ambiente. Ainda não sabemos a dimensão dos problemas causados porque aquilo que a gente vê estamos retirando, que é o óleo que fica na lâmina d'água, superficial. Mas não sabemos ainda o impacto desse óleo abaixo da linha d'água. Nossa preocupação é com a proteção do meio ambiente, dos estuários, dos manguezais, foz de rios", afirmou Casagrande.
O governo apresentou o cronograma de ações que vem sendo executadas há um mês, quando ainda não se sabia se as manchas chegariam mesmo ao Espírito Santo.
"Nós nos preparamos para diminuir o impacto. Já temos quase um mês de preparação. Estamos retirando o óleo do mar de forma planejada, com as pessoas equipadas. Que continue com um impacto menor para que a gente trabalhe para não afetar em nada o turismo", disse.
Casagrande se reúne, ainda neste domingo, com o Comitê de Preparação da Crise, formado por órgãos dos governos estadual e federal, que trata sobre a mancha de óleo que atinge o litoral brasileiro. A imprensa não foi liberada para acompanhar a reunião.
Casagrande reassumiu o governo do Estado neste domingo. Ele estava ficou uma semana no exterior, em uma viagem à Europa, que teve como objetivo a captação de novas iniciativas tecnológicas. Na última semana, a vice Jaqueline Moraes (PSB) ficou à frente do governo como governadora interina.