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Óleo no Norte

Marinha não espera ocorrências graves com óleo na costa do ES

A análise é do vice-almirante da Marinha, Flávio Augusto Viana Rocha, comandante do 1º Distrito Naval, que compreende os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 13:28

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 13:28

Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Eduardo Dias
A expectativa da Marinha do Brasil é de que a intensidade de ocorrência das manchas de óleo não se agrave no Espírito Santo por causa da geografia do Estado. A análise é do vice-almirante da Marinha do Brasil, Flávio Augusto Viana Rocha, comandante do 1º Distrito Naval, que compreende os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. 
Ele participou, na manhã deste domingo (10), de uma reunião do Comitê de Preparação da Crise, formado por órgãos dos governos estadual e federal, que trata do acompanhamento das manchas. As praias de São Mateus, como Guriri e Urussuquara, tiveram registro do produto com confirmação em laboratório que mostrou ser o mesmo que atinge a região Nordeste. Neste domingo, novas machas foram identificadas e recolhidas na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. A análise do material ainda está em curso. 
"A Marinha ativou a operação e deslocou para cá tropa e embarcações. Por conta da geografia do Estado, pelas correntes marítimas, esperamos que essa intensidade (das manchas) não se agrave mais, mas estamos nos preparando caso isso ocorra", declarou o almirante na abertura da reunião, realizada no gabinete do governador Renato Casagrande (PSB).
A imprensa acompanhou a abertura da reunião, mas não pode permanecer no gabinete para acompanhar o restante do encontro. Cerca de 280 militares do Exército e da Marinha receberam capacitação para atuar na frente de trabalho no território capixaba. Além disso, também receberam capacitação secretários municipais de Meio Ambiente e outros servidores públicos de todas as cidades do litoral capixaba, de Norte a Sul.

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