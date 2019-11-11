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Nordeste

Estudo mostra que peixe de áreas atingidas por óleo pode ser consumido

Amostras foram coletadas na Bahia, Ceará, Pernambuco e no Rio Grande do Norte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 17:58

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 17:58

Praia do Janga, em Pernambuco, é atingida por óleo Crédito: Reprodução | Whatsapp
Um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento revelou que o pescado de áreas afetadas por manchas de óleo estão aptos para consumo humano. De acordo com o laudo, amostras coletadas na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte não contêm níveis significativos de contaminação por petróleo.
As amostras utilizadas no estudo foram coletadas nos dias 29 e 30 de outubro em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF) e foram testadas para 37 compostos diferentes de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) - substâncias que indicam a contaminação por derivados de petróleo. Além de diferentes espécies de peixes, os testes também avaliaram a condição de lagostas.
Ainda de acordo com a nota divulgada pelo ministério, a reavaliação de pescados será contínua e os resultados serão publicados com atualizações das recomendações de saúde.

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