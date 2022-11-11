Menino de bicicleta morre atropelado por caminhão em Linhares

Murilo Maurício Coradini, de 13 anos, morreu após acidente no bairro Interlagos Crédito: Divulgação

Um menino de 13 anos morreu atropelado por um caminhão por volta de 18h30 desta quinta-feira (10), quando passava pela Avenida Castro Alves, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

O Corpo de Bombeiros informou à TV Gazeta Norte que a vítima, identificada como Murilo Mauricio Coradini, havia saído da oficina do pai e seguia para casa, de bicicleta, quando foi atingida ao passar no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Avenida Castro Alves.

"O ciclista foi sugado para debaixo do caminhão e acabou atropelado pelo veículo, tendo o óbito confirmado no local do fato. O condutor do caminhão, de 30 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool", diz a nota enviada pela Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil foram acionados Crédito: Jocelino Ferreira

O corpo de Murilo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. O motorista foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.