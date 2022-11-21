Espírito Santo recebe alertas de chuvas e ventos intensos; veja cidades

Estado recebe alertas de acumulado de chuvas Crédito: Inmet

Os capixabas acordaram com o tempo fechado nesta segunda-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas e acumulado de chuva. O primeiro aviso, de cor amarela – perigo potencial – foi emitido no início da manhã e já expirou. Já o segundo, laranja – perigo – é válido até as 10 horas desta terça-feira (22).

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Ainda há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.

Cidades em alerta

Água Doce do Norte Afonso Cláudio Águia Branca

Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Itaguaçu Itarana Iúna Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiro Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória



O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também pontuou que esta segunda-feira será com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Estado.

Segundo o Incaper, o transporte de umidade do mar, por ventos costeiros, favorece a ocorrência de chuva rápida pela manhã no litoral sul, Grande Vitória e litoral nordeste, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, devido ao avanço da umidade e formação de nuvens ao longo do dia, chove rápido, em alguns momentos, a partir da tarde. As temperaturas terão pequena queda em todas as regiões.