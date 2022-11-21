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Mau tempo

Espírito Santo recebe alertas de chuvas e ventos intensos; veja cidades

Os dois avisos são desta segunda (21). O mais recente, de cor laranja, é válido até as 10 horas desta terça-feira (22) e prevê riscos de alagamentos e deslizamentos em 57 cidades
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 nov 2022 às 08:03

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 08:03

Estado recebe alertas de acumulado de chuvas
Estado recebe alertas de acumulado de chuvas Crédito: Inmet
Os capixabas acordaram com o tempo fechado nesta segunda-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas e acumulado de chuva. O primeiro aviso, de cor amarela – perigo potencial  – foi emitido no início da manhã e já expirou. Já o segundo, laranja – perigo –  é válido até as 10 horas desta terça-feira (22). 
De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Ainda há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco. 

Cidades em alerta

  1. Água Doce do Norte
  2. Afonso Cláudio
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu 
  9. Barra de São Francisco 
  10. Boa Esperança 
  11. Brejetuba 
  12. Cariacica 
  13. Castelo 
  14. Colatina 
  15. Conceição da Barra 
  16. Conceição do Castelo 
  17. Domingos Martins 
  18. Ecoporanga 
  19. Fundão 
  20.  Governador Lindenberg 
  21. Guarapari 
  22. Ibatiba 
  23. Ibiraçu 
  24.  Itaguaçu 
  25. Itarana 
  26. Iúna 
  27. Jaguaré 
  28. João Neiva 
  29. Laranja da Terra 
  30. Linhares 
  31. Mantenópolis 
  32. Marechal Floriano 
  33. Marilândia 
  34. Montanha 
  35. Mucurici 
  36. Muniz Freire 
  37. Nova Venécia 
  38. Pancas 
  39. Pedro Canário 
  40. Pinheiro 
  41. Ponto Belo 
  42. Rio Bananal 
  43. Santa Leopoldina 
  44. Santa Maria de Jetibá 
  45. Santa Teresa 
  46. São Domingos do Norte 
  47. São Gabriel da Palha 
  48. São Mateus 
  49. São Roque do Canaã 
  50. Serra 
  51. Sooretama 
  52. Vargem Alta 
  53. Venda Nova do Imigrante 
  54. Viana Vila Pavão 
  55. Vila Valério 
  56. Vila Velha 
  57. Vitória
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também pontuou que esta segunda-feira será com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, em todo o Estado.
Segundo o Incaper, o transporte de umidade do mar, por ventos costeiros, favorece a ocorrência de chuva rápida pela manhã no litoral sul, Grande Vitória e litoral nordeste, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, devido ao avanço da umidade e formação de nuvens ao longo do dia, chove rápido, em alguns momentos, a partir da tarde. As temperaturas terão pequena queda em todas as regiões.

Instruções do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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