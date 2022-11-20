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Copa do Mundo 2022

Vizinhos se unem em Vitória para retomar tradição de pintar ruas para Copa

A Copa do Mundo no Qatar mobilizou os moradores de Solon Borges a enfeitar as ruas e torcer pelo Hexa. Mascote, camisa 10, bola e frases estão entre os desenhos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

20 nov 2022 às 19:42

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 19:42

Vizinhos pintam as ruas de Solon Borges, em Vitória
Vizinhos pintam as ruas de Solon Borges, em Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro
Após 36 anos de silêncio, os vizinhos do bairro Solon Borges, em Vitória, decidiram resgatar o clima de festa da Copa do Mundo.  Ao todo, 10 famílias se juntaram na missão de deixar o verde e amarelo colorir a vizinhança: foram 700 metros de fitas e 16 litros de tinta à base d'água, material que o morador Gustavo Barbosa separou para poder pintar as ruas no bairro. A iniciativa de enfeitar a vizinhança foi dele.
Taxista de 45 anos, natural do Rio de Janeiro, Gustavo foi criado em Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado. Quando veio para Vitória, há cinco anos, ele sentiu falta do clima de união entre as famílias. 
"Apesar de se conhecerem há 40, 50 anos, ninguém fazia nada. E eu vim de uma comunidade onde tudo se fazia junto, então, acabei agregando todo mundo", compartilhou.
Vizinhos se reúnem e pintam as ruas de Solon Borges, em Vitória
Vizinhos se reúnem e pintam as ruas de Solon Borges, em Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro
Também moradoras do bairro, Gisely Lucena e a irmã, Mileni, lembraram que a última Copa do Mundo em que houve alguma movimentação para decorar a rua foi há 36 anos, em 1986, quando ainda eram crianças.
Naquele ano, o Brasil não conseguiu chegar à final sendo eliminado pela França nas quartas. "Quando eu era criança, nós pintávamos aqui. Como tinha anos que nós não fazíamos, estamos relembrando. Estamos revivendo", contou Gisely Lucena.
Vizinhos pintam as ruas de Solon Borges, em Vitória
Vizinhos pintam as ruas de Solon Borges, em Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro
A decoração começou a ser feita na segunda-feira (14) e foi finalizada no sábado (19), deixando tudo pronto para abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar, neste domingo (20). Para comprar o material, cada um contribuiu com 25 reais.
Na hora de colocar a mão na massa, todos ajudaram da melhor maneira. Mascote do Catar, camisa 10, bola e frases estão entre os desenhos variados e coloridos.

Vizinhos decoram as ruas de Solon Borges, em Vitória

"Gabriel é o nosso desenhista profissional (risos). E eu vou na pintura, vou amarrando bandeirinha, vamos tentando", disse Gustavo Barbosa.
Gabriel tem 16 anos e dedicou os momentos de pausa dos estudos para desenhar o molde das pinturas no chão. "Eu ficava com o celular olhando e ia desenhando", contou.
Gabriel desenhando uma das pinturas no chão
Gabriel desenhando uma das pinturas no chão Crédito: Beatriz Heleodoro

Comunidades em clima de Copa do Mundo

Em Jardim Camburi, na praça Nilze Mendes, vizinhos também se reuniram para pintar, decorar o bairro e entrar no clima da competição. O sentimento de pais e filhos que pintaram juntos era de nostalgia.
Vizinhos se reúnem para decorar ruas em Jardim Camburi
Vizinhos se reúnem para decorar ruas em Jardim Camburi Crédito: Mikaella Mozer
As pinturas no chão e os desejos para o título não garantem se o Hexa vem ou não, já que o resultado só será decidido lá no Oriente Médio com a Seleção amarelinha. Mas, fora de campo, são os capixabas que batem um bolão e dão exemplo de boas energias, união e esperança.
*Beatriz Heleodoro, Mikaella Mozer e Vitor Recla são alunos do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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