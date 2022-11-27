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"Perigo potencial"

Instituto emite alerta para chuva forte em regiões do Espírito Santo

O aviso do Inmet informa sobre a chance de temporais entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, podendo ocasionar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 nov 2022 às 13:19

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 13:19

Tempo fechado e chuva no ES
Nos últimos dias o tempo permaneceu fechado e chuvoso na Grande Vitória; chuva pode voltar a cair neste domingo e segunda (27)  Crédito: Ricardo Medeiros
A chuva até deu uma trégua em boa parte do Espírito Santo neste domingo (27), mas ela pode voltar em breve e em quantidade significativa. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo aviso, com grau de severidade de "perigo" para novos temporais no Estado, especialmente para as regiões da Grande Vitória, o Norte capixaba e algumas cidades da região Serrana. O alerta climático tem validade até a manhã desta segunda-feira (28).
De acordo com o comunicado do Inmet pode chover entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia no período de vigência. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

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Em condições adversas, o Instituto orienta as pessoas a evitarem enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Em caso de situação de inundação, ou similar, o pedido é para proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades em alerta

  1. Aracruz
  2.  Boa Esperança
  3. Cariacica
  4. Colatina
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Governador Lindenberg
  9. Ibiraçu
  10. Jaguaré
  11. João Neiva
  12. Linhares
  13. Marilândia
  14. Montanha
  15. Nova Venécia
  16. Pedro Palácios
  17. Pinheiros
  18. Rio bananal
  19. Santa Leopoldina
  20. Santa Maria de Jetibá
  21. Santa teresa
  22. São Domingos do Norte
  23. São Gabriel da Palha
  24. São Mateus
  25. São Roque do Canaã
  26. Serra
  27. Sooretama
  28. Viana
  29. Vila Valério
  30. Vila Velha
  31. Vitória

Ventos costeiros

Além da possibilidade para chuvas acentuadas, a Marinha do Brasil alerta para a possibilidade de ventos costeiros em todo o litoral capixaba até o fim da manhã desta segunda. As rajadas podem atingir até 75 km/h.
Em caso de condições adversas, a Marinha pede aos navegantes que consultem as informações antes de entrarem no mar, além de informar comunidades de pesca e esportes aquáticos.

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