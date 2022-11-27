Instituto emite alerta para chuva forte em regiões do Espírito Santo

Nos últimos dias o tempo permaneceu fechado e chuvoso na Grande Vitória; chuva pode voltar a cair neste domingo e segunda (27) Crédito: Ricardo Medeiros

A chuva até deu uma trégua em boa parte do Espírito Santo neste domingo (27), mas ela pode voltar em breve e em quantidade significativa. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo aviso, com grau de severidade de "perigo" para novos temporais no Estado, especialmente para as regiões da Grande Vitória, o Norte capixaba e algumas cidades da região Serrana. O alerta climático tem validade até a manhã desta segunda-feira (28).

30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia no período de vigência. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. De acordo com o comunicado do Inmet pode chover entreno período de vigência. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

Em condições adversas, o Instituto orienta as pessoas a evitarem enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, o pedido é para proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades em alerta

Aracruz

Boa Esperança Cariacica Colatina Conceição da Barra Domingos Martins Fundão Governador Lindenberg Ibiraçu Jaguaré João Neiva Linhares Marilândia Montanha Nova Venécia Pedro Palácios Pinheiros Rio bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Viana Vila Valério Vila Velha Vitória

Ventos costeiros

Além da possibilidade para chuvas acentuadas, a Marinha do Brasil alerta para a possibilidade de ventos costeiros em todo o litoral capixaba até o fim da manhã desta segunda. As rajadas podem atingir até 75 km/h.