Instituto emite alerta para chuva forte em regiões do Espírito Santo

A chuva até deu uma trégua em boa parte do Espírito Santo neste domingo (27), mas ela pode voltar em breve e em quantidade significativa. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo aviso, com grau de severidade de "perigo" para novos temporais no Estado, especialmente para as regiões da Grande Vitória, o Norte capixaba e algumas cidades da região Serrana. O alerta climático tem validade até a manhã desta segunda-feira (28).
De acordo com o comunicado do Inmet pode chover entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia no período de vigência. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Em condições adversas, o Instituto orienta as pessoas a evitarem enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Em caso de situação de inundação, ou similar, o pedido é para proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades em alerta
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Nova Venécia
- Pedro Palácios
- Pinheiros
- Rio bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Ventos costeiros
Além da possibilidade para chuvas acentuadas, a Marinha do Brasil alerta para a possibilidade de ventos costeiros em todo o litoral capixaba até o fim da manhã desta segunda. As rajadas podem atingir até 75 km/h.
Em caso de condições adversas, a Marinha pede aos navegantes que consultem as informações antes de entrarem no mar, além de informar comunidades de pesca e esportes aquáticos.