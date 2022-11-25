Vila Pavão fica debaixo d'água após chuva forte; veja vídeo e fotos

A chuva forte que atinge o Espírito Santo e que deixou estragos em cidades capixabas nesta quinta-feira (24), permanecendo no Estado nesta sexta-feira (25), deixou Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, debaixo d'água. Vídeos e fotos mostram que a cidade está com ruas, casas e comércios alagados. Por conta do temporal, uma ponte foi danificada e represas foram atingidas.
A Defesa Civil informou que está preparando um relatório com informações contendo o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, além dos imóveis e das regiões afetadas pela instabilidade climática na região. Secretários e demais servidores estão reunidos para avaliar os impactos.
Vídeos enviados por moradores à reportagem de A Gazeta mostram ruas e casas alagadas na região de Praça Rica. O coordenador da Defesa Civil, Geberson Vieira Freisleben, disse que houve quedas de barreiras na zona rural e que uma ponte que caiu no Centro.
"A pior situação é em Praça Rica. Ainda tem bastante água. Estamos fazendo levantamento para saber quantas pessoas estão desalojadas"