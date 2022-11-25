Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quase submersa

Vila Pavão fica debaixo d'água após chuva forte; veja vídeo e fotos

Cidade está com ruas, casas e comércios alagados após a chuva que atinge o Estado nesta semana. Por conta do temporal, uma ponte foi danificada e represas foram atingidas
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 nov 2022 às 10:48

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 10:48

chuva forte que atinge o Espírito Santo e que deixou estragos em cidades capixabas nesta quinta-feira (24), permanecendo no Estado nesta sexta-feira (25), deixou Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, debaixo d'água. Vídeos e fotos mostram que a cidade está com ruas, casas e comércios alagados. Por conta do temporal, uma ponte foi danificada e represas foram atingidas.
A Defesa Civil informou que está preparando um relatório com informações contendo o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, além dos imóveis e das regiões afetadas pela instabilidade climática na região. Secretários e demais servidores estão reunidos para avaliar os impactos.
Vídeos enviados por moradores à reportagem de A Gazeta mostram ruas e casas alagadas na região de Praça Rica. O coordenador da Defesa Civil, Geberson Vieira Freisleben, disse que houve quedas de barreiras na zona rural e que uma ponte que caiu no Centro. 
"A pior situação é em Praça Rica. Ainda tem bastante água. Estamos fazendo levantamento para saber quantas pessoas estão desalojadas"
Geberson Vieira - Coordenador da Defesa Civil 

Vila Pavão fica debaixo d'água após chuva forte no ES

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Chuva forte deixa ruas alagadas em regiões do ES; veja vídeos

ES recebe alertas de tempestade, chuva, granizo e ventos de até 100 km/h

Defesa Civil alerta para tempo severo com chuva forte em cidades do ES

Chuvas no ES podem representar riscos geológicos para habitações

ES tem alerta de chuva intensa no dia da estreia do Brasil na Copa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados