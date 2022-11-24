Defesa Civil alerta para tempo severo com chuva forte em cidades do ES

Defesa Civil prevê chuva forte e impacto excepcional em parte do Espírito Santo Crédito: Defesa Civil

Vai chover forte no Espírito Santo até o fim de semana, segundo alerta de tempo severo que consta em boletim da Defesa Civil Estadual divulgado nesta quinta-feira (24). O acumulado nos próximos dias pode superar os 300 mm em algumas localidades, e determinadas regiões devem ter quantidade de chuva com impacto excepcional.

Os mapas da Defesa Civil mostram que a quantidade de chuva vai aumentar a partir desta quinta-feira (24) no Espírito Santo. Alguns municípios estão classificadas com a cor vermelha, destacando que pode chover entre 50 mm/dia e 70 mm/dia. Outras cidades estão com a cor roxa, a maior classificação, evidenciando que a chuva pode passar dos 70 mm por dia.

A previsão probabilística de chuva para os próximos sete dias indica totais superiores aos 300 mm em trechos da Grande Vitória, microrregião de Aracruz e Santa Teresa, além do Litoral Norte do Estado; entre 100 e 200 mm na maior parte da Região Sul e parte do Sul da Região Serrana; e entre 200 e 300 mm nas demais regiões.

Defesa Civil prevê chuva forte e impacto excepcional em parte do Espírito Santo Crédito: Defesa Civil

Alertas meteorológicos

Até esta quinta-feira (24), pontos do Centro-Norte estão classificadas em amarelo, com possibilidade de chuva intensa e impacto moderado. A partir de sexta-feira (25) até domingo (27), o alerta passa para a cor vermelha, compreendendo, além do Norte, a Grande Vitória. O impacto dessa quantidade de chuva é categorizado como excepcional pela Defesa Civil.

Ao mesmo tempo, outras localidades no Noroeste e na Região Serrana e Central estão classificadas com o alerta laranja, de impacto alto, enquanto a Região Sul está com a cor amarela, de impacto moderado devido às chuvas.

Defesa Civil prevê chuva forte e impacto excepcional em parte do Espírito Santo Crédito: Defesa Civil

Previsão para a semana

Quinta-feira (24): poucas aberturas de sol na maioria das regiões. Chuva a qualquer hora e pancadas de chuva ocasionais em todo o Estado, sendo moderadas a fortes em alguns trechos. O total diário de chuva pode ser expressivo em pontos isolados, com maior probabilidade no Centro-Norte.

Sexta-feira (25): também com poucas aberturas de sol. Pancadas de chuva em todas as regiões, sendo moderadas a fortes em vários trechos. O total diário de chuva pode ser expressivo entre a Grande Vitória e a metade norte capixaba.

Sábado (26): ainda com poucas aberturas de sol. Chuvas e pancadas de chuva em todas as regiões, sendo moderadas a fortes em vários trechos. O total diário pode ser expressivo, com maior probabilidade entre a Grande Vitória e a Região Nordeste, incluindo a região central capixaba.

Domingo (27): segue com poucas aberturas de sol. Chuvas e pancadas de chuva em todas as regiões, sendo moderadas a fortes em alguns trechos. O total diário pode ser expressivo entre a Grande Vitória e o Nordeste capixaba, incluindo a Região Central do Estado.