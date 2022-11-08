Halo solar: fenômeno chama a atenção no céu de cidades do ES

Fenômeno halo solar chama a atenção no céu de cidades do ES Crédito: Michelli Angeli

O fenômeno halo voltou a chamar a atenção no céu de cidades capixabas, na manhã desta terça-feira (8). O brilho diferenciado ao redor do sol foi visto pelo menos em três municípios capixabas: Santa Teresa, Aracruz e Vitória.

cirrustratus. De acordo com o Portal Climatempo , o halo solar é um dos fenômenos ópticos, como arco-íris, irisação e o raio crepuscular. Ao se formar, o fenômeno se parece com um arco-íris ao redor do sol e só se forma se o disco solar estiver envolto em uma camada de nuvens altas, do tipo

Fenômeno halo solar chama a atenção no céu de cidades do ES

Esse tipo de nuvem ficam a uma altitude entre 6 km e 10 km e se assemelha a um fino véu esbranquiçado envolvendo completamente o sol ou a lua. São formadas por pequeninos cristais de gelo com forma de hexágono (seis lados). Quando os raios solares encontram estes cristais, ocorre o fenômeno físico da refração. Os cristais de gelo funcionam como prismas e fazem a separação da luz branca em diversas cores.