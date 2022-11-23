ES tem alerta de chuva intensa no dia da estreia do Brasil na Copa

O alerta amarelo do Inmet, de perigo potencial para chuva intensa, compreende todos os municípios capixabas. Nessas localidades pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos ficam entre 40 km/h e 60 km/h, sendo baixo o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.