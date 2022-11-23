ES tem alerta de chuva intensa no dia da estreia do Brasil na Copa

Os capixabas que forem assistir à estreia do Brasil na Copa do Catar fora de casa podem preparar o guarda-chuva. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê chuva no Estado até domingo (27). Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva intensa válido até as 10h desta quinta-feira (24), dia em que o Brasil entra em campo, às 16h.
O alerta amarelo do Inmet, de perigo potencial para chuva intensa, compreende todos os municípios capixabas. Nessas localidades pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos ficam entre 40 km/h e 60 km/h, sendo baixo o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Previsão até domingo (27)
- Quinta-feira (24): o dia segue com variação de nuvens e ainda são esperadas chuvas, em alguns momentos, por todas as regiões capixabas. O vento sopra com moderada intensidade no litoral.
- Sexta-feira (25): a instabilidade volta a ganhar força no Espírito Santo, devido à atuação de um novo canal de umidade. Previsão de chuva ao longo do dia em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo.
- Sábado (26): muitas nuvens e previsão de chuva pelo Estado, podendo ocorrer em forma de pancadas em alguns momentos. A força dos ventos aumenta e podem ocorrer algumas rajadas no litoral.
- Domingo (27): ainda com tempo instável, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Rajadas de vento no Litoral Sul do Estado e vento moderado nas demais praias.
Dias e horários do Brasil na Copa
24/11 - Brasil x Sérvia - 16h (de Brasília)
28/11 - Brasil x Suíça - 13h (de Brasília)
02/12 - Camarões x Brasil - 16h (de Brasília)