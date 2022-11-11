Veja o expediente dos servidores no ES em dias de jogos do Brasil na Copa

Seleção brasileira busca o hexa no Catar em 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Vinte anos após a última conquista, a Seleção Brasileira sonha e trabalha em busca do hexa na Copa do Mundo do Catar, com início no dia 20 de novembro. Cercado de muita expectativa, o Campeonato Mundial de Futebol deve mudar a rotina de muitos capixabas, inclusive a dos servidores de prefeituras da Grande Vitória e do governo do Estado. Em algumas cidades haverá ponto facultativo. Em outras, foram definidos horários diferentes para que uma parcela dos funcionários possa assistir aos jogos do Brasil.

A última vez em que o Brasil conquistou a Copa do Mundo foi em 2002, na competição realizada em cidades do Japão e da Coreia do Sul. No Catar, em 2022, é a vez de o capixaba Richarlison e dos companheiros tentarem a 6ª estrela.

Inicialmente, as alterações consideram apenas as três partidas do Brasil na fase de grupos. O desempenho na primeira fase determina se a seleção brasileira avança ou fica pelo caminho. Caso conquiste um número suficiente de pontos, a seleção volta a campo mais vezes.

A princípio, as alterações valem nos seguintes dias:

Dia 24 de novembro, quinta-feira, quando o Brasil enfrentará a Sérvia, às 16h



Dia 28 de novembro, segunda-feira, data em que o Brasil enfrentará a Suíça, às 13h



Dia 2 de dezembro, sexta-feira, quando haverá jogo entre o Brasil e Camarões, às 16h



GOVERNO DO ESTADO

O governo do Estado anunciou que haverá um horário especial no funcionamento de órgãos e entidades públicas nos dias de jogos da seleção brasileira. Segundo o decreto divulgado no Diário Oficial, entidades que desempenham serviços essenciais e que tenham funcionamento ininterrupto ou em regime de escala não seguirão os horários.

O expediente no Estado funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 8h às 14h



Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 8h às 14h



VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória anunciou que irá alterar o expediente nas repartições públicas em dias de jogo da seleção brasileira. O anúncio cita a proximidade da Copa, os horários dos jogos já definidos e o "inegável envolvimento da população em tais ocasiões". A alteração foi anunciada no Diário oficial do município nesta quinta-feira (13).

O expediente em Vitória funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 7h às 14h



Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 7h às 14h



De acordo com a prefeitura, órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não admitem paralisação, além das unidades de ensino, não funcionarão no horário especial. A secretaria municipal será responsável por alterar ou não o funcionamento de cada serviço.

SERRA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra informa que nos jogos que forem às 13h os servidores terão ponto facultativo. Nós jogos que forem às 16h o expediente vi até as 12h

A exceção vale para serviços essenciais como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistência Social, Fiscalização Ambiental e de Posturas, Guarda Municipal, Disque-Silêncio e Serviços. Os detalhes ainda serão publicados no Diário Oficial.

CARIACICA

Em publicação no Diário Oficial, com data de 8 de novembro, a Prefeitura de Cariacica informou que vai alterar o expediente nas repartições públicas em dias de jogo da seleção brasileira. O anúncio cita o "relevante sentimentalismo do povo brasileiro" com os jogos do Brasil e a necessidade de estabelecer critérios sem causar prejuízo ao serviço público.

O expediente em Cariacica funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 8h às 14h



Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 8h às 14h



Segundo a prefeitura, ficam fora da jornada especial de trabalho as unidades administrativas que desempenham serviços essenciais. No caso das unidades de ensino, haverá flexibilização, seguindo determinações do secretário municipal de educação.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha anunciou, na véspera da estreia do Brasil na Copa, que haverá um horário especial no funcionamento de órgãos e entidades públicas nos dias de jogos da seleção brasileira. Segundo o decreto divulgado no Diário Oficial, entidades que desempenham serviços essenciais e que tenham funcionamento ininterrupto ou em regime de escala não seguirão os horários.

O expediente em Vila Velha funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 8h às 14h



Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 8h às 14h



UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou que, de acordo com portaria emitida pelo Ministério da Economia, nos dias de jogos da seleção brasileira, fica facultativo aos servidores da Ufes alterar os horários de expediente da seguinte forma:

Dia 24 de novembro: expediente até 14h

Dia 28 de novembro: expediente até 11h



Dia 2 de dezembro: expediente até 14h



As horas não trabalhadas em decorrência do exercício da faculdade serão objeto de compensação, segundo a universidade.

JUSTIÇA DO TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

A Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, informou que o expediente funcionará da seguinte forma:

Dia 24 de novembro: das 8h às 13h

Dia 28 de novembro: atividades suspensas em todos os órgãos da Justiça do Trabalho



Dia 2 de dezembro: das 8h às 13h



JUSTIÇA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO

A Justiça Federal do Espírito Santo informou que funcionará em horário diferenciado nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Dia 24 de novembro: das 8h às 13h

Dia 28 de novembro: atividades suspensas em todos os órgãos da Justiça do Trabalho



Dia 2 de dezembro: das 8h às 13h



JUSTIÇA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO

A Justiça Federal do Espírito Santo informou que funcionará em horário diferenciado nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

O expediente da Justiça Federal do Espírito Santo funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 10h às 14h



Dia 28 de novembro: das 8h às 12h, apenas em regime remoto



Dia 2 de dezembro: das 10h às 14h



Os horários excedentes deverão ser compensados pelos servidores e, segundo a Justiça Federal, os prazos ficarão suspensos nesses dias. Caso o Brasil avance na competição, será editado novo ato pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região com o funcionamento da JFES.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

Segundo decisão da Assembleia Legislativa, o expediente na Casa funcionará da seguinte forma:

Dia 24 de novembro: das 7h às 13h

Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 7h às 13h



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

Seguindo ato normativo publicado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo terá o seguinte expediente: