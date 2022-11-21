Transcol terá programação especial em dias de jogos do Brasil na Copa

As viagens serão reforçadas nos terminais do Transcol nos dias de jogo do Brasil na Copa Crédito: Fabrício Christ

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para os dias em que houver jogo do Brasil na Copa do Mundo, começando nesta quinta-feira (24).

Para garantir o transporte dos torcedores, o horário de pico da tarde será antecipado, começando as 14h e se estendendo até as 17h. Nesta quinta-feira, dia do primeiro jogo do Brasil no torneio, agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto toda a operação para verificar se haverá a necessidade de ajustes para os próximos jogos.

Também haverá reforço de carros de reserva nos terminais para a realização de viagens extras, caso seja necessário. Serão 46 veículos distribuídos nos 10 terminais de integração do Transcol. As repartições públicas vão liberar seus funcionários mais cedo, mas diversos segmentos produtivos da Grande Vitória podem ou não liberar os trabalhadores mais cedo, caso seja acordado.

Por isso, a fiscalização vai monitorar essa movimentação para que o serviço atenda a todos os deslocamentos. A seleção brasileira, além do dia 24 (Brasil x Sérvia), joga nos dias 28 (Brasil x Suiça) e 2 de dezembro (Brasil x Camarões), completando os jogos da primeira fase do campeonato.