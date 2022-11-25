Chuva forte deixa ruas alagadas em regiões do ES; veja vídeos

A Gazeta. A chuva que atinge o Espírito Santo, com previsão de continuar conforme alerta meteorológico , causou alagamentos em municípios de Norte a Sul nesta quinta-feira (24). A situação foi registrada por diversos leitores de

Em Viana, ruas do bairro Nova Bethânia ficaram embaixo d'água durante à tarde (veja vídeo acima). Procurada, a Defesa Civil informou que realizou vistorias preventivas em áreas do município e que o nível da água reduziu.

"Apesar disso, até o momento, não há registro de ocorrências. A Defesa Civil enfatiza ainda que está monitorando as regiões de encosta e, em caso de necessidade, presta auxílio e socorro às famílias que necessitarem", destacou.

Já em Vila Velha, os principais pontos de alagamentos foram os bairros Cobilândia, Aribiri e Alvorada. Ainda segundo a Defesa Civil, choveu 29.94mm em 24 horas no município. Equipes vistoriam a cidade desde às 12h.

Durante a madrugada desta sexta (25), uma árvore caiu na Avenida Carlos Orlando Carvalho, em Jardim da Penha, fechando a passagem de veículos no trecho. Segundo o morador do bairro Carlos Roberto Margoto, que fotografou a árvore caída nesta sexta (25), a queda aconteceu durante a madrugada e a área foi isolada com cones poucos minutos depois.

Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Carlos Roberto Margoto

No interior

Houve ainda registros de alagamentos na região Sul do Estado. Um dos locais mais afetados foi a comunidade de Imburi, no interior do município de Marataízes, além do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Chuva intensa nos próximos dias

Vai chover forte no Espírito Santo até o fim de semana, segundo alerta de tempo severo que consta em boletim da Defesa Civil Estadual divulgado nesta quinta-feira (24). O acumulado nos próximos dias pode superar os 300 mm em algumas localidades, e determinadas regiões devem ter quantidade de chuva com impacto excepcional.