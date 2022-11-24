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Abrigo de ponto de ônibus cai e deixa feridos na Beira-Mar, em Vitória

Acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (24); informações iniciais apontam que um homem e uma mulher se feriram e foram socorridos para um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 13:47

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:47

O abrigo de um ponto de ônibus caiu na Avenida Beira-Mar, em frente à faculdade Salesiano, em Vitória,  no início da tarde desta quinta-feira (24). Em um vídeo registrado logo após o acidente, uma mulher – que teria sido atingida pela estrutura – aparece com um ferimento na cabeça. Um homem cadeirante também ficou ferido, segundo apuração do repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta.
As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, que fica próximo ao local. O cadeirante teve ferimentos leves e já foi liberado da unidade.
A prefeitura de Vitória lamentou o ocorrido e se solidarizou com as vítimas. Informou ainda que a atual gestão identificou a necessidade de manutenção ou troca de abrigos de ônibus em vários pontos da cidade.
A Setran (Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana) iniciou um levantamento para verificação das condições estruturais dos abrigos de ônibus de toda a cidade.
"Nesta sexta-feira (25), será realizada a abertura das propostas referentes ao edital de licitação, de nº 276/2022, publicado no último dia 9 de novembro, para a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 300 novos abrigos, com a substituição de equipamentos. Concomitante à licitação, a Secretaria da Central de Serviços iniciou a retirada de estruturas antigas que não comportam reparos e manutenção", informou a prefeitura em nota. 

Abrigo de ponto de ônibus cai na avenida beira-mar

Conforme as imagens, aparentemente o abrigo teria caído por conta de ferrugens na base da estrutura. 

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