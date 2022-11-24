Jovem é morto com 16 tiros no rosto em quadra esportiva em Sooretama

Um jovem de 18 anos foi morto com 16 tiros no rosto e um nas costas quando estava na arquibancada de uma quadra esportiva no bairro Sayonara 2, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite desta quarta-feira (23) e o óbito foi confirmado no local.
Ninguém que estava no local soube informar à PM sobre quem pode ter sido o autor do crime, ou alguma possível motivação. A quadra fica anexa a uma escola. O corpo do jovem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.