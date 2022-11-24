Suspeito de furtar galinhas é baleado por morador ao tentar invadir casa no ES

Suspeito de tentar invadir casa em Cariacica, ES, foi atendido pelo Samu-192 e levado para o hospital Crédito: Reprodução

Um homem de 46 anos, suspeito de tentar invadir uma casa, foi baleado na perna na madrugada desta quinta-feira (24) pelo dono do imóvel, no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Vizinhos contaram à reportagem que homem é conhecido na região por furtar galinhas e sapatos .

O morador, um autônomo de 48 anos, disse à Polícia Militar que flagrou o momento que o suspeito forçava a porta para entrar no imóvel e o advertiu, porém, o homem continuou com a ação e acabou ferido.

De acordo com o boletim da PM, era por volta de 2h30 quando o autônomo, a esposa e as duas enteadas foram acordados com o barulho do homem tentando entrar na casa.

O autônomo, que tem uma pistola, pegou a arma e tentou impedir que o homem entrasse na casa. Como ele continuou com a ação, o morador atirou.

O suspeito foi detido pelo morador e os vizinhos até a chegada da PM. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência (Heue), em Vitória.

'Ladrão de galinha'

Moradores de Jardim Campo Grande disseram que o homem é suspeito de vários furtos no bairro, inclusive galinhas e sapatos que ficam nas portas das casas.

O autônomo tem registro e posse da arma de fogo e prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta quinta-feira (24), mas não quis falar com a reportagem.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica e, somente após a finalização das oitivas da ocorrência, terá mais informações do procedimento que será adotado pela autoridade policial em relação ao caso.