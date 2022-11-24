ES recebe alertas de tempestade, chuva, granizo e ventos de até 100 km/h Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Grande parte do Espírito Santo está classificada com um alerta laranja, de perigo para tempestade, a partir desta quinta-feira (24). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também classificou o Norte do Estado com risco de chuva intensa. Algumas cidades estão classificadas com as duas notificações, válidas até as 11h da manhã desta sexta-feira (25).

Nos municípios classificados com o alerta de tempestade, pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos ficam entre os 60 km/h e 100 km/h, podendo ocorrer queda de granizo. Com essa previsão do tempo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Confira as cidades com risco de tempestade:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Alerta de chuva intensa

Além do alerta de tempestade válido para os 76 municípios, há um segundo alerta, de perigo para chuva intensa. Esse compreende nove cidades do Norte capixaba.

Nessas localidades também chove entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos de 60 km/h e100 km/h. Há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Cidades com risco de chuva intensa:

Boa Esperança Conceição da Barra Linhares Montanha Mucurici Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo São Mateus