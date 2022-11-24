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Avisos laranja

ES recebe alertas de tempestade, chuva, granizo e ventos de até 100 km/h

Maioria dos municípios está classificada com o alerta de tempestade, enquanto em cidades da Região Norte há o risco de chuva intensa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 nov 2022 às 13:00

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:00

Espírito Santo recebe alertas de tempestade, chuva, granizo e ventos de até 100 km/h
ES recebe alertas de tempestade, chuva, granizo e ventos de até 100 km/h Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Grande parte do Espírito Santo está classificada com um alerta laranja, de perigo para tempestade, a partir desta quinta-feira (24).  O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também classificou o Norte do Estado com risco de chuva intensa. Algumas cidades estão classificadas com as duas notificações, válidas até as 11h da manhã desta sexta-feira (25). 

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Nos municípios classificados com o alerta de tempestade, pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou  50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos ficam entre os 60 km/h e 100 km/h, podendo ocorrer queda de granizo. Com essa previsão do tempo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Confira as cidades com risco de tempestade:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Montanha
  49. Mucurici
  50. Muniz Freire
  51. Muqui
  52. Nova Venécia
  53. Pancas
  54. Pinheiros
  55. Piúma
  56. Ponto Belo
  57. Presidente Kennedy
  58. Rio Bananal
  59. Rio Novo do Sul
  60. Santa Leopoldina
  61. Santa Maria de Jetibá
  62. Santa Teresa
  63. São Domingos do Norte
  64. São Gabriel da Palha
  65. São José do Calçado
  66. São Mateus
  67. São Roque do Canaã
  68. Serra
  69. Sooretama
  70. Vargem Alta
  71. Venda Nova do Imigrante
  72. Viana
  73. Vila Pavão
  74. Vila Valério
  75. Vila Velha
  76. Vitória

Alerta de chuva intensa 

Além do alerta de tempestade válido para os 76 municípios, há um segundo alerta, de perigo para chuva intensa. Esse compreende  nove cidades do Norte capixaba. 
Nessas localidades também chove entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos de 60 km/h e100 km/h. Há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades com risco de chuva intensa:
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Linhares
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

Orientações para os moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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