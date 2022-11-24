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Mulher tenta fugir de ladrões de moto e acaba assaltada em Vila Velha

Caso ocorreu na última quinta-feira (17) e foi flagrado por câmeras de segurança. Gilma Cunha das Virgens, de 66 anos, tinha acabado de chegar de viagem quando foi abordada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 13:34

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:34

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher de 66 anos tenta escapar de assaltantes, mas tem arma apontada para a cabeça e é obrigada a entregar seus pertences aos criminosos. No vídeo, a vítima aparece correndo por uma rua, mas é cercada e assaltada por uma dupla de moto no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.
O flagrante foi na Avenida dos Estados, no início da tarde da última quinta-feira (17), mas as imagens do crime foram divulgadas somente nesta quinta-feira (24).
A vítima é Gilma Cunha das Virgens. Ela contou à reportagem da TV Gazeta que havia acabado de chegar de viagem quando foi rendida pelos assaltantes. "Tinha acabado de chegar de São Paulo, peguei a mochila e meus pertences e fui em direção ao ponto de ônibus quando apareceu uma moto".
"Eu não quis dar [os pertences], tentei correr com a mochila e as coisas. A moto deu a volta, me fechou na frente, [um suspeito] me mostrou a arma e passei tudo, só fiquei com a sombrinha. Levaram tudo. Foi um choque. Nunca imaginei que ia acontecer isso comigo"
Gilma Cunha das Virgens - Vítima de assalto
A mulher contou também que, entre os, itens levados pelos criminosos estão o presente do neto, um relógio, corrente, conta de energia, roupa íntima, maquiagem, R$ 200, documentos e cartões de crédito. Os suspeitos fugiram após o crime. Gilma estima um prejuízo de cerca de R$ 4,5 mil.
Até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso. A mulher registrou boletim de ocorrência pela internet.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi validado no 8º Distrito Policial de Vila Velha como crime de roubo a pessoa em via pública.
"O caso segue sob investigação da Polícia Civil que trabalha para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações", informou a corporação.
*Com informações do G1ES

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