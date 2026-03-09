Violência

Jovem é morto a tiros em frente a bar em São Mateus; suspeito é preso

Crime aconteceu na noite de domingo (8), no bairro Seac, e foi registrado por câmeras de segurança; ataque teria sido cometido por pelo menos quatro homens

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:31

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros em frente a um bar na noite de domingo (8), no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi praticado por pelo menos quatro indivíduos, e um dos suspeitos foi preso na manhã desta segunda-feira (9). O nome da vítima não foi divulgado.

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Nas imagens, um carro branco para na rua e três homens armados descem do veículo e efetuam diversos disparos contra o jovem. Moradores que estavam no local correm para se proteger enquanto os suspeitos fogem em seguida (veja acima).

A prisão do suspeito ocorreu durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. O veículo utilizado no crime também foi identificado e apreendido pelas equipes.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar os demais envolvidos. Uma das principais linhas de investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por uma disputa entre traficantes do bairro Seac e criminosos do bairro Morada do Ribeirão.

