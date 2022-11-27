Rua na Praia da Costa é pintada com símbolo nazista em Vila Velha

Há quase dois meses uma rua na Praia da Costa, em Vila Velha, tem símbolo nazistas pintados no chão da via. Os símbolos pintados de branco no asfalto estão na Rua José Pena Medina, na altura de um centro comercial da região.

A pintura chamou a atenção de um morador da Grande Vitória, que passa algumas vezes por semana pelo local quando está em direção ao trabalho. Ele – que não quis se identificar – chegou a fazer imagens no dia 9 de outubro e a mais recente identificada por ele é do último dia 22 de novembro, quando a rua ainda tinha os símbolos nazistas.