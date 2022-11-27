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Suástica

Rua na Praia da Costa é pintada com símbolo nazista em Vila Velha

Pinturas estão no asfalto da Rua José Pena Medina; prefeitura informou que irá apagá-las e a Guarda Municipal levantará imagens para identificar a autoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2022 às 15:21

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 15:21

Pichação com símbolo nazista em rua na Praia da Costa
Entre as pinturas no asfalto está uma suástica, um símbolos do Nazismo  Crédito: Leitor A Gazeta
Há quase dois meses uma rua na Praia da Costa, em Vila Velha, tem símbolo nazistas pintados no chão da via. Os símbolos pintados de branco no asfalto estão na Rua José Pena Medina, na altura de um centro comercial da região. 
A pintura chamou a atenção de um morador da Grande Vitória, que passa algumas vezes por semana pelo local quando está em direção ao trabalho. Ele – que não quis se identificar – chegou a fazer imagens no dia 9 de outubro e a mais recente identificada por ele é do último dia 22 de novembro, quando a rua ainda tinha os símbolos nazistas.
Questionada sobre o assunto, a prefeitura de Vila Velha informou que Guarda Municipal vai verificar as imagens das câmeras da região para buscar por suspeitos. A secretaria de Obras de Vila Velha vai remover a pichação.
A Polícia Civil foi questionada sobre o assunto, mas disse que esse tipo de crime é atribuição da Polícia Federal. A reportagem procurou a Polícia Federal para explicar o que vai ser feito, mas a entidade ainda não deu retorno.

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