No Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), atirador atingiu três pessoas; uma aluna morreu no local Crédito: Reprodução

Após ser detido, ele confessou o crime. Ele usou uma arma da Polícia Militar, que pertencia ao pai, e outra particular para atirar em professores e alunos. O nome dele não está sendo divulgado por se tratar de um menor de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

"Ele planejava isso havia dois anos e, no dia de hoje (25), colocou em prática. Pegou o carro do pai, tampou a placa, praticou o ato na escola, retornou para casa e depois saiu. A família tinha uma segunda casa no município (onde o adolescente foi encontrado)", destacou João Francisco Filho.

Your browser does not support the audio element. Pai policial e símbolo nazista: quem é o atirador que invadiu escolas em Aracruz

O atentado foi praticado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), da rede particular do município. Três pessoas baleadas morreram na sexta-feira e uma vítima que estava internada faleceu no sábado (26).

O secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, contou que o adolescente era ex-aluno da Primo Bitti, de onde saiu, a pedido, para outra unidade de ensino. A transferência foi feita em junho com a anuência da mãe, segundo Vitor, mas não houve esclarecimentos por parte da família para o motivo da mudança.

Na ficha do adolescente na escola, ainda de acordo com o secretário, não havia nenhum registro de conflitos que, eventualmente, pudessem indicar a motivação para o ataque. As anotações existentes eram apenas da rotina escolar de um aluno.

Questionado sobre a relação do adolescente com o centro educacional onde também atacou professores e alunos, Vitor disse que, num contato preliminar com a instituição, a informação passada foi que o atirador não estudava no local.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que, com a detenção do autor dos ataques, a investigação prossegue para tentar estabelecer motivação e, particularmente, identificar se havia relações do adolescente com grupos extremistas, considerando que usava uma braçadeira com uma suástica. Casagrande ressaltou o uso do símbolo nazista.

"A investigação que vai dizer, mas estamos destacando a existência do símbolo. Alguns jovens têm interação, comunicação com grupos violentos e até nazistas do mundo todo", frisou o governador, na coletiva.

Como foi o ataque