Adolescente "estava tranquilo" ao confessar ataques a escolas de Aracruz

Momento em que atirador entra em escola de Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução / Câmera de Monitoramento

O adolescente de 16 anos que atacou duas escolas de Aracruz, Norte do Espírito Santo, "estava tranquilo", informou o superintendente da Polícia Civil da região, João Francisco Filho. O atentado ocorrido na manhã desta sexta-feira (25) levou à morte de quatro professoras e uma adolescente.

"Parecia que ele estava em estado de choque, mas estava tranquilo. Não conseguimos ver esse arrependimento" João Francisco Filho - Superintendente de Polícia Norte da PCES

Ficou constatado ainda que o adolescente fazia um tratamento psiquiátrico. No entanto, não foi informado se ele tomava medicamentos ou se tinha registros de aluno especial.

"É fundamental, em uma sociedade tão complexa como a nossa, com tantos fatores externos que influenciam a nossa personalidade, que todos nós fiquemos atentos ao comportamento das pessoas. Os pais, os avós, irmãos, devem ficar atentos ao comportamento do seu filho, da sua filha, da sua neta, porque é preciso que haja um tratamento da saúde mental", manifestou o governador Renato Casagrande (PSB).

Entenda o atentado

O adolescente suspeito de matar quatro pessoas e deixar 12 feridos em ataques a tiros a duas escolas em Aracruz, na região Norte do Estado, foi apreendido no início da tarde desta sexta-feira (25). Morreram nos ataques três professoras da escola estadual e uma estudante do sexto ano da escola particular.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou primeiramente na Escola Estadual Primo Bitti, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá, ele atirou em 11 pessoas: duas delas morreram no local.

Conforme apuração da repórter da TV Gazeta Daniela Carla, que esteve no município acompanhando tudo de perto, testemunhas revelaram que o criminoso estaria encapuzado, com um colete à prova de balas e munido de uma arma longa.

Segundo informações do Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde fez as demais vítimas.

Atirador durante ataque a escola em Aracruz, Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução / Câmera de Monitoramento

12 feridos

Durante a tarde, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou o número de feridos e o estado de saúde das vítimas. Segundo a pasta, o Samu atendeu, ao todo, 16 vítimas, sendo constatados três óbitos no local.