Duas escolas foram invadidas por um adolescente de 16 anos na manhã desta sexta-feira (25), em um ataque armado contra alunos e professores. As unidades de ensino, uma da rede pública e outra particular, ficam no mesmo bairro, em Coqueiral de Aracruz, na cidade de Aracruz, há uma distância de 1 quilômetro uma da outra.
A primeira escola invadida foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, que fica na Avenida das Palmeiras. Depois ele foi ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), colégio particular localizado na rua Vitória Régia.
O atirador utilizou um carro para se deslocar entre os locais. Ainda não se sabe a rota exata feita pelo suspeito, porém, segundo o Google Street View, de carro, a distância de 1 quilômetro entre as escolas pode ser feita em uma média de três minutos.
Distância entre as duas escolas atacadas em Aracruz é de 1 km; veja mapa
Ele usou um Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas. Foi através do veículo usado que as autoridades conseguiram encontrar e prender o suspeito.
Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Márcio Celante, o suspeito, que estava com um uniforme camuflado, usava máscara sobre o rosto, coturno e protetores nos membros superiores e portava uma pistola semiautomática.
Na primeira escola, ele teria quebrado o cadeado e invadindo a sala dos professores, onde começou a disparar contra pessoas no local, com 11 atingidos no total. Em seguida, se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).
As câmeras do CEPC registraram que a chegada do atirador ocorreu às 9h49. Ele teria estacionado o veículo e entrado pelo portão principal do colégio.
Após subir as rampas de acesso do local, o atirador teria baleado mais pessoas no local, resultando na morte de um dos alunos e outros dois feridos. As imagens do sistema de segurança mostram que tudo durou cerca de 1 minuto.
O suspeito de ser o autor dos crimes, um adolescente de 16, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (25), em Aracruz, e encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.
Ele é filho de um policial militar. Na delegacia, ele confessou a autoria do crime e afirmou que planejava os ataques há dois anos. As causas do atentado ainda estão sendo investigadas.
Três pessoas morreram na hora, duas professoras da escola estadual e uma aluna de 12 anos do colégio particular. Outros professores e alunos ficaram feridos e estão internados.
O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou sobre a prisão nas redes sociais e ainda anunciou um luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis"