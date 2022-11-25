Centro Educacional Praia de Coqueiral, um dos locais do ataque em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Duas escolas foram invadidas por um adolescente de 16 anos na manhã desta sexta-feira (25), em um ataque armado contra alunos e professores. As unidades de ensino, uma da rede pública e outra particular, ficam no mesmo bairro, em Coqueiral de Aracruz , na cidade de Aracruz, há uma distância de 1 quilômetro uma da outra.

A primeira escola invadida foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, que fica na Avenida das Palmeiras. Depois ele foi ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), colégio particular localizado na rua Vitória Régia.

O atirador utilizou um carro para se deslocar entre os locais. Ainda não se sabe a rota exata feita pelo suspeito, porém, segundo o Google Street View, de carro, a distância de 1 quilômetro entre as escolas pode ser feita em uma média de três minutos.

Your browser does not support the audio element. Distância entre as duas escolas atacadas em Aracruz é de 1 km; veja mapa

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Márcio Celante, o suspeito, que estava com um uniforme camuflado, usava máscara sobre o rosto, coturno e protetores nos membros superiores e portava uma pistola semiautomática.

Na primeira escola, ele teria quebrado o cadeado e invadindo a sala dos professores, onde começou a disparar contra pessoas no local, com 11 atingidos no total. Em seguida, se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

As câmeras do CEPC registraram que a chegada do atirador ocorreu às 9h49. Ele teria estacionado o veículo e entrado pelo portão principal do colégio.

Ele é filho de um policial militar. Na delegacia, ele confessou a autoria do crime e afirmou que planejava os ataques há dois anos. As causas do atentado ainda estão sendo investigadas.

O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou sobre a prisão nas redes sociais e ainda anunciou um luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis"