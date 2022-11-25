Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Distância entre as duas escolas atacadas em Aracruz é de 1 km; veja mapa

Atirador invadiu duas escolas que ficam no mesmo bairro. Mapa mostra que é possível fazer o trajeto de carro em três minutos
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

25 nov 2022 às 18:09

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 18:09

Centro Educacional Praia de Coqueiral local do ataque em Aracruz
Centro Educacional Praia de Coqueiral, um dos locais do ataque em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Duas escolas foram invadidas por um adolescente de 16 anos na manhã desta sexta-feira (25), em um ataque armado contra alunos e professores. As unidades de ensino, uma da rede pública e outra particular, ficam no mesmo bairro, em Coqueiral de Aracruz, na cidade de Aracruz, há uma distância de 1 quilômetro uma da outra.
A primeira escola invadida foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, que fica na Avenida das Palmeiras. Depois ele foi ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), colégio particular localizado na rua Vitória Régia.
O atirador utilizou um carro para se deslocar entre os locais. Ainda não se sabe a rota exata feita pelo suspeito, porém, segundo o Google Street View, de carro, a distância de 1 quilômetro entre as escolas pode ser feita em uma média de três minutos.
Distância entre as duas escolas atacadas em Aracruz é de 1 km; veja mapa
Ele usou um Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas. Foi através do veículo usado que as autoridades conseguiram encontrar e prender o suspeito.
Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Márcio Celante, o suspeito, que estava com um uniforme camuflado, usava máscara sobre o rosto, coturno e protetores nos membros superiores e portava uma pistola semiautomática.
Na primeira escola, ele teria quebrado o cadeado e invadindo a sala dos professores, onde começou a disparar contra pessoas no local, com 11 atingidos no total. Em seguida, se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

Veja Também

Como a polícia localizou o atirador que invadiu escolas em Aracruz

Ataque a escolas em Aracruz: o que se sabe até agora e o que falta esclarecer

As câmeras do CEPC registraram que a chegada do atirador ocorreu às 9h49. Ele teria estacionado o veículo e entrado pelo portão principal do colégio.
Após subir as rampas de acesso do local, o atirador teria baleado mais pessoas no local, resultando na morte de um dos alunos e outros dois feridos. As imagens do sistema de segurança mostram que tudo durou cerca de 1 minuto.
O suspeito de ser o autor dos crimes, um adolescente de 16, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (25), em Aracruz, e encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz. 
Ele é filho de um policial militar. Na delegacia, ele confessou a autoria do crime e afirmou que planejava os ataques há dois anos. As causas do atentado ainda estão sendo investigadas.
Três pessoas morreram na hora, duas professoras da escola estadual e uma aluna de 12 anos do colégio particular. Outros professores e alunos ficaram feridos e estão internados.
O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou sobre a prisão nas redes sociais e ainda anunciou um luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis"

LEIA MAIS SOBRE A TRAGÉDIA EM ARACRUZ

Suspeito de ataques a escolas com mortos e feridos é preso em Aracruz

Lula presta apoio aos familiares após ataque em escolas de Aracruz

Vídeo mostra atirador invadindo escola particular em ataque em Aracruz

'Informação inicial é de que ele agiu sozinho', diz secretário sobre ataques em Aracruz

'Clima era de desespero', relata ex-diretora de escola atacada em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz espírito santo Renato Casagrande Sesp Ataque em Aracruz Atirador de Escola em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados