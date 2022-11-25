Em 1 minuto, atirador invadiu escola de Aracruz, abriu fogo, matou e fugiu

O indivíduo entra pelo portão da frente, que se encontrava aberto, e segue para dentro da escola, onde atira contra um aluno que estava dentro de uma sala. O vídeo mostra funcionários e estudantes fugindo do local após a invasão. Do momento da entrada, às 9h49 da manhã, até a saída, às 9h50, o adolescente leva um minuto para realizar a ação criminosa.

O adolescente entrou correndo e com a arma em punho na escola particular de Coqueiral, em Aracruz Crédito: Reprodução / Câmera de Monitoramento

Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou primeiramente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá, ele atirou em 11 pessoas: duas delas morreram no local.